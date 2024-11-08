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繼德國的福斯汽車廠傳出裁員消息後，日產Nissan也宣布全球大裁員，一次大砍9000人、減少20%產能。財信傳媒董事長謝金河今（8）日表示，日本、德國都是百年來的汽車大國，這兩個國家的汽車業逐漸惡化，源頭是來自中國的殺戮。謝金河以「中國過盛產能將獵殺全球：日產汽車的困局」為題撰文表示，自己才去日本參訪日產汽車的生產基地，回到台灣就聽到日產汽車裁員9000人的消息。從股價來看，日本汽車股碟得很慘，包含二線的日野、馬自達、三菱等，本田也很辛苦。被視為龍頭老大的豐田（Toyota），上一季淨利5737億日圓，年衰退高達55%。謝金河指出，日本、德國都是百年來的汽車大國，上個月聽聞德國福斯汽車大裁員，這是75年來的頭一遭，而這次則是日產汽車要裁員，該公司在2019年就裁過一次9500人。他認為，這兩家公司的經營情況惡化，主要是與「中國的殺戮」有關。謝金河表示，德國、日本不僅失去中國市場，全球其他市場也遭到中國比亞迪等車廠擠壓，以日產汽車為例，今（2024）年4月到9月的半年淨利，只剩下192億日圓、衰退93%，全球汽車銷量159萬輛，其中，中國市場就衰退了14%，美國市場衰退3%，這是在很低的基期下持續衰退。謝金河表示，從股價來看，日產汽車更是漫長跌勢，11/6收盤410日圓，今年下跌27%，本益比4.5倍、殖利率4.88%，市值只剩下1.52兆日圓，大約僅台幣3192億元左右。「這種有百年根底，又有龐大生產基地的大企業，恐怕怎麼想都想不到有今天的窘境」。謝金河表示，從日產汽車出來，一路上都在想台灣面臨中國殺戮產業該怎麼辦？並點出台塑石化公布第3季虧損30.82億元、台塑虧30.92億元，今年台塑四保恐怕沒有一家EPS會超過1元。「台塑集團是台灣最有實力的傳產集團，處境都這麼艱難，其他二線廠會更嚴重」。謝金河認為，這種情況只會更惡化，且沒有解藥，中國過剩產能除了衝擊台灣，也會壓垮全球，南韓的情況比台灣更嚴重，像三星突然倒下來，大家想都沒有想過從投資的角度來看，避開中國殺戮，會是2025年第一堂課。