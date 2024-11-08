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行政院長卓榮泰昨找朝野黨團談總預算案，會後在野黨同意，總預算案在今（8）日會付委審查。立法院長韓國瑜今也召集朝野協商，朝野很快獲得共識，總預算案今天會付委審查，各黨也不提復議。今朝野協商氣氛良好，韓國瑜還說，難得看到難得看到慈眉善目的柯總召，以及溫良恭儉讓的傅總召。今天朝野協商，久違的民進黨立院黨團總召柯建銘今也現身。柯建銘說，民進黨立委沈伯洋等立委提案修法《兩岸人民關係條例》，要求曾參與立法院秘密會議的民意代表，若要赴中需要先行申報並納入國安管制，相關案子都不再提出，但希望在野黨能同意，盡快處理還剩下的兩個預算追加案，以及3個人事案。國民黨團總召傅崐萁也同意，能感受到民進黨團的善意。傅崐萁發言結束，韓國瑜接話，「今天很難得，見到慈眉善目的柯總召，溫良恭儉讓的傅總召，現在我們接下來要請經常單挑九大門派的黃總召發言」。柯建銘說，「我覺得甚為尊嚴」。民眾黨團總召黃國昌說，今天很高興看到柯建銘出席朝野協商，不管朝野的立場怎樣，他還是先代表黨團，預祝柯建銘身體早日康復，政治不能脫離人性，「這麼久沒看到柯總召…」。柯建銘也接話，「止於立法院戰場上面」。不過黃國昌還是表達，要嚴格審查人事同意權，且也希望先審《NCC組織法》。韓國瑜最後裁示，其他待協商，下周二下午再繼續協商。【立法院朝野黨團結論】一、各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案之解決方案如後附，並請行政院依該解決方案期程辦理。二、各黨團同意「114年度中央政府總預算案後續處理事項」，增列納入第8次會議議程，於11月8日（星期五）院會討論事項前處理，將「114年度中央政府總預算案」交財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查，並不提出復議。