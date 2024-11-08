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有消息傳出，台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮。前副總統呂秀蓮質疑，台積電怎會在亞利桑那州？這對台灣是很大的侮辱，沒有到加州，起碼也要放在德州，並點名當時的駐美大使、副總統蕭美琴要負很大的責任。呂秀蓮7日在節目《新聞千里馬》表示，怎會把台積電丟到亞利桑那州？她很替台積電抱不平，台積電應放在加州矽谷，供應鏈產生效果會加乘，台積電要水、電、人才，卻把它丟到荒漠地帶，難道是想減弱台積電實力，好讓英特爾打敗台積電？呂秀蓮直言，台積電沒有到美國加州，起碼也要放在德州，丟到亞利桑那州對台灣是很大的侮辱，對台積電也是很難的負擔。呂秀蓮也點名，當時的駐美大使、副總統蕭美琴要負很大的責任。呂秀蓮也質疑，前總統蔡英文當時盛大款待時任美國國會眾議院議長的裴洛西，國家安全為此付出代價，還在台北賓館把台積電所有要人都請來，可能就是在裡面喬這件事情，呂秀蓮認為，這個對不起台灣。