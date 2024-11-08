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美國總統川普重返白宮，美元飆漲，加上川普曾表明要停止戰爭等說法，國際黃金價格崩跌，一度失守2650美元。不過，在美國聯準會（Fed）再降息1碼之下，美元回落，金價一度反彈回升至2700美元之上，台灣銀行黃金存摺每公克今（8）日也回升至新台幣2800元，市場持續看好黃金，甚至喊到3000美元。外匯專家陳有忠受訪時表示，「未來看起來有機會」，主要美國已進入降息循環，美元看跌，又有中國及印度兩大黑手，持續買入黃金當外匯儲備，有望支撐金價，但也要留意川普上任後，有無能力平息俄烏及中東戰事。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，金價走揚主要還是跟美元走勢有關，黃金畢竟是美元替代品，在美國進入降息循環之下，尤其川普當選後，也要面臨政府龐大債務，預期會對美國聯準會施壓，降息速度可能會加大及加快，減輕還債成本壓力，因此，在美元看跌，加上黃金又是避險財，最近中東戰爭紛擾，大家搶買黃金避險，尤其持有黃金最大機會成本是利息，美元降息，握有黃金較不會有利息成本減損。不僅如此，國際上也開始選邊站，陳有忠說，尤其金磚新興國家慢慢去美元化，紛紛增加黃金儲備，中國自2019年美中貿易戰開打以來，中國賺到的外匯不買美債改買黃金，加上中國黃金儲備本來就很低，發行國際債券占總債務15%以上，黃金是發行外債最佳擔保品，這也是為何先進國家外匯存底不高，黃金持有占比卻達6成以上的原因。陳有忠認為，黃金有中國這麼大黑手撐著，印度的情況也是一樣，這也是為何金價能一直往上走，就是因為市場一有拋售，中國就買進，金價目標價市場甚至已喊到3000美元，「未來看起來有機會」。不過，陳有忠建議，黃金投資操作要「且戰且走」，不要一味追高，要波段操作，現在金價特性是漲150美元休息，拉回100美元又有支撐，2800美元以上已在超漲區，建議2750美元以上就不要追，回到2750美元以下可以慢慢接，這樣操作才不會短期被套住，可先落袋為安。此外，陳有忠也提醒，投資人要注意時局也可能大翻轉，雖然川普上台後，美國持續降息，美元可能會跌，金價會上來，但川普曾表明要停止戰爭，萬一川普真的有能力讓俄烏及中東戰事停火，金價可能就會下來。