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▲災後復原總聲量前10名縣市。（圖／翻攝自TPOC）

今年夏季以來，已有3個颱風接連襲台，並持續影響至10月底，對全台各地帶來劇烈衝擊。為進一步剖析各縣市災後復原的相關討論聲量，TPOC台灣議題研究中心利用QuickseeK快析輿情資料庫，針對康芮颱風登陸至遠離期間，調查全台22個縣市有關災後復原的討論情況。康芮颱風的襲擊不僅創下台灣最晚登陸的強烈颱風紀錄，且影響範圍極廣，全台各地都深受風雨侵襲。根據網路聲量數據，台北市和颱風後復原的相關討論，在短時間內達到12157則討論聲量，是唯一突破一萬大關的縣市，其次為6653則的桃園市，第三至第十名的聲量則集中在1000至2000則之間。在台北市與災後復原相關的討論聲量中，網友關心的是隔天上班上課的通勤問題，特別是路樹倒塌、招牌掉落等災後情況。台北市的熱門話題指出，為了加快市容恢復，台北市公園管理處連夜加班，而義消在用電鋸處理倒樹時，還不慎割傷大腿，這些事件引發了網友對於他們辛勤工作的熱烈討論。聲量第二的桃園，熱門話題的討論焦點則集中於颱風帶來的風雨影響，致使桃園地區1.1萬戶停電。而在各縣市的好感度方面，差異不大。值得注意的是，數據顯示，高雄市因實施「災後復原假」提升了民眾好感，許多網友認為，颱風過後的交通混亂和市容恢復確實需要一天的時間來整理。進一步分析災後復原聲量第一名的台北市，究竟網友們如何討論台北市的災後復原工作？透過網友留言內容類聚分析可以發現，有27%的討論聲量集中在「對工作人員的感激」，佔比超過其四分之一的網路聲量。其次，針對災後造成的影響，約24%的聲量認為台北「應該放災後復原假」，讓大家有時間好好清理被斷樹、看板甚至鐵皮所破壞的家園，其餘有23%的討論集中在街道災情、21%的聲量在討論災後復原進度等方面，也有5%的討論聲量將台北市和高雄市做比較，認為「上次山陀兒颱風，在高雄造成的災情比台北市這次嚴重，高雄卻可以有效率的恢復市容」、「台北這點風雨，居然可以有這麼多災情，如果高雄上次17級強風到台北會怎麼樣？」等。