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頻繁咳嗽

喉嚨乾癢

喘不過氣

痰增加

不明原因體重減輕

胸悶、胸痛

▲《康健》的「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）評選，5個模範企業的肺健康預防措施。（圖／康健雜誌提供）

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我們每天都要大口呼吸，但空氣可能時時刻刻都在侵蝕我們的生命。然而，我們大多關注戶外的汽車黑煙、工廠廢氣，但佔據我們生活三分之一時間的工作場所，供氣品質卻鮮少人留意，職業性肺疾病更是常見的職場疾病。工作場所環境不佳所引發的肺部問題，很容易受到大眾忽略。事實上，肺部問題會造成企業勞力問題，例如人事成本提升，工作效率和出勤率降低、就醫費用增加等，甚至造成人才流失。根據美國肺臟學會（American Lung Association）的資料，職業性肺疾病包括過敏性肺炎、氣喘、慢性肺阻塞等9種慢性肺部疾病；經濟合作暨發展組織（OECD）在《促進職場健康與福祉》報告書中，職場健康危害章節也特別提到工作場所的空氣污染可能導致肺癌，且有超過60％的肺癌存活者無法重回職場。部分職場充斥著各種威脅肺部健康的有害氣體，包括粉塵（例如二氧化矽、煤渣、石綿）、懸浮微粒、黴菌、二手煙、油煙等，在積年累月的影響下，體內有如埋著一顆不定時炸彈，一旦症狀爆發，往往積重難返，許多人忽略肺部的呼救，把各種警訊當成工作太累，或以為僅是普通感冒。美國肺臟學會指出，職業性肺疾病常有見6個症狀：儘管目前被列入可能造成肺部疾病的職業包括消防員、礦工、建築工、農民、工廠工人（切割、鑽孔、打磨、拋光等工作內容）、電工、清潔工、廚師，但實際上，長時間待在辦公室、或經常處在密閉空間的上班族，環境的空氣對流與換氣功能較差，也都必須注意自己的肺部健康。許多職業性肺疾病對肺部的傷害是不可逆的，也就是說，一旦罹病，肺功能和受損的肺部組織無法恢復，只能透過治療延緩疾病惡化和控制症狀。要避免職場導致的慢性肺部疾病，「預防」是最好的做法。面對這些可能危害肺健康的空氣污染源，各國都在努力改善工作場合的空氣品質，以及教導眾多工作者如何自保。例如澳洲建議工作者配戴適當的防護配備、避免吸菸，企業也應該時時監測工作場所的空氣品質；美國肺部醫學會則建議密閉的辦公空間應該避免使用香氛或香水，員工也要定期接受肺部檢查。《康健》也跟上預防職場肺部疾病的潮流，倡議「ESG for Health」肺功能檢測，主張從辦公環境著手，監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，例如空調通風管理清潔及濾網更換、室內通風及種植綠植等，減低曝露在風險因素的時間，透過環境改造與設計降低空污危害，確保員工健康。此外，企業應根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測（包括肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等），尤其是快遞人員或外送員、吸菸者或周邊有重工業密布的公司行號，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。有理念和倡議，必須落地執行以免淪為口號。今（2024）年《康健》的「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）評選中，即針對企業如何落實照顧員工肺部健康進行調查，發現不少企業已有工作場所空氣品質和肺功能篩檢等相關作法。以下列舉5個模範企業的預防措施：辦公室區裝設全熱交換器，有效控制室內二氧化碳濃度，並過濾有害物質、節能等功能，讓室內二引化碳濃度全天維持在1,000ppm。與10家醫學中心或地區醫院簽約，提供全院員工免費肺部低劑量腦斷層篩檢，目前已有2786人參與、找出26個重大異常個案，並協助轉介醫院治療、定期追蹤。提供員工每年2.5萬元以上健檢額度，並於2023年起開始擴大員工肺健康照護，提供肺部低劑量腦斷層檢查，加強照顧員工健康。以為三明治世代打造全方位的健康策略為宗旨，設置健康促進與健檢方案，並於2023年起關注員工肺健康，於員工健檢項目增加LDCT補助，關注員工各面向的健康照護。針對特殊單位另外設立追加檢查項目，例如負責印刷帳單的部門，因處於噪音、粉塵環境，除了日常配置噪音設備外、N95口罩外，每年員工健檢，同步追加聽力及肺功能檢查。《康健》呼籲，企業須持續關心員工肺健康，並根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，在勞檢的X光之外，至少可每年健檢項目增加肺功能檢查，讓雇主及員工開始儲存肺健康履歷及資本，守護員工健康。