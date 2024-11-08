我們每天都要大口呼吸，但空氣可能時時刻刻都在侵蝕我們的生命。然而，我們大多關注戶外的汽車黑煙、工廠廢氣，但佔據我們生活三分之一時間的工作場所，供氣品質卻鮮少人留意，職業性肺疾病更是常見的職場疾病。
工作場所環境不佳所引發的肺部問題，很容易受到大眾忽略。事實上，肺部問題會造成企業勞力問題，例如人事成本提升，工作效率和出勤率降低、就醫費用增加等，甚至造成人才流失。
根據美國肺臟學會（American Lung Association）的資料，職業性肺疾病包括過敏性肺炎、氣喘、慢性肺阻塞等9種慢性肺部疾病；經濟合作暨發展組織（OECD）在《促進職場健康與福祉》報告書中，職場健康危害章節也特別提到工作場所的空氣污染可能導致肺癌，且有超過60％的肺癌存活者無法重回職場。
肺部疾病難察覺 須注意6大警訊
部分職場充斥著各種威脅肺部健康的有害氣體，包括粉塵（例如二氧化矽、煤渣、石綿）、懸浮微粒、黴菌、二手煙、油煙等，在積年累月的影響下，體內有如埋著一顆不定時炸彈，一旦症狀爆發，往往積重難返，許多人忽略肺部的呼救，把各種警訊當成工作太累，或以為僅是普通感冒。
美國肺臟學會指出，職業性肺疾病常有見6個症狀：
從職場照顧員工肺部健康
《康健》推出「ESG for Health」肺功能檢測 廣邀企業響應
許多職業性肺疾病對肺部的傷害是不可逆的，也就是說，一旦罹病，肺功能和受損的肺部組織無法恢復，只能透過治療延緩疾病惡化和控制症狀。
要避免職場導致的慢性肺部疾病，「預防」是最好的做法。面對這些可能危害肺健康的空氣污染源，各國都在努力改善工作場合的空氣品質，以及教導眾多工作者如何自保。
例如澳洲建議工作者配戴適當的防護配備、避免吸菸，企業也應該時時監測工作場所的空氣品質；美國肺部醫學會則建議密閉的辦公空間應該避免使用香氛或香水，員工也要定期接受肺部檢查。
《康健》也跟上預防職場肺部疾病的潮流，倡議「ESG for Health」肺功能檢測，主張從辦公環境著手，監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，例如空調通風管理清潔及濾網更換、室內通風及種植綠植等，減低曝露在風險因素的時間，透過環境改造與設計降低空污危害，確保員工健康。
此外，企業應根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測（包括肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等），尤其是快遞人員或外送員、吸菸者或周邊有重工業密布的公司行號，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。
免費肺部低劑量斷層掃描、提供N95口罩
如何落實照顧員工肺部健康 5大標竿企業作法一次看
有理念和倡議，必須落地執行以免淪為口號。今（2024）年《康健》的「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）評選中，即針對企業如何落實照顧員工肺部健康進行調查，發現不少企業已有工作場所空氣品質和肺功能篩檢等相關作法。以下列舉5個模範企業的預防措施：
《康健》呼籲，企業須持續關心員工肺健康，並根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，在勞檢的X光之外，至少可每年健檢項目增加肺功能檢查，讓雇主及員工開始儲存肺健康履歷及資本，守護員工健康。
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根據美國肺臟學會（American Lung Association）的資料，職業性肺疾病包括過敏性肺炎、氣喘、慢性肺阻塞等9種慢性肺部疾病；經濟合作暨發展組織（OECD）在《促進職場健康與福祉》報告書中，職場健康危害章節也特別提到工作場所的空氣污染可能導致肺癌，且有超過60％的肺癌存活者無法重回職場。
肺部疾病難察覺 須注意6大警訊
部分職場充斥著各種威脅肺部健康的有害氣體，包括粉塵（例如二氧化矽、煤渣、石綿）、懸浮微粒、黴菌、二手煙、油煙等，在積年累月的影響下，體內有如埋著一顆不定時炸彈，一旦症狀爆發，往往積重難返，許多人忽略肺部的呼救，把各種警訊當成工作太累，或以為僅是普通感冒。
美國肺臟學會指出，職業性肺疾病常有見6個症狀：
- 頻繁咳嗽
- 喉嚨乾癢
- 喘不過氣
- 痰增加
- 不明原因體重減輕
- 胸悶、胸痛
從職場照顧員工肺部健康
《康健》推出「ESG for Health」肺功能檢測 廣邀企業響應
許多職業性肺疾病對肺部的傷害是不可逆的，也就是說，一旦罹病，肺功能和受損的肺部組織無法恢復，只能透過治療延緩疾病惡化和控制症狀。
要避免職場導致的慢性肺部疾病，「預防」是最好的做法。面對這些可能危害肺健康的空氣污染源，各國都在努力改善工作場合的空氣品質，以及教導眾多工作者如何自保。
例如澳洲建議工作者配戴適當的防護配備、避免吸菸，企業也應該時時監測工作場所的空氣品質；美國肺部醫學會則建議密閉的辦公空間應該避免使用香氛或香水，員工也要定期接受肺部檢查。
《康健》也跟上預防職場肺部疾病的潮流，倡議「ESG for Health」肺功能檢測，主張從辦公環境著手，監控並改善職場環境空氣污染程度、室內空氣品質，例如空調通風管理清潔及濾網更換、室內通風及種植綠植等，減低曝露在風險因素的時間，透過環境改造與設計降低空污危害，確保員工健康。
此外，企業應根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，定期為員工安排肺功能檢測（包括肺量計、肺容積測量、支氣管擴張試驗等），尤其是快遞人員或外送員、吸菸者或周邊有重工業密布的公司行號，以非侵入式檢測，藉由前端預防、早期發現，降低員工健康風險。
免費肺部低劑量斷層掃描、提供N95口罩
如何落實照顧員工肺部健康 5大標竿企業作法一次看
有理念和倡議，必須落地執行以免淪為口號。今（2024）年《康健》的「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）評選中，即針對企業如何落實照顧員工肺部健康進行調查，發現不少企業已有工作場所空氣品質和肺功能篩檢等相關作法。以下列舉5個模範企業的預防措施：
- 台灣日立江森自控（日立冷氣）
- 工研院
- 鴻海精密工業
- 原相科技
- 精誠資訊
《康健》呼籲，企業須持續關心員工肺健康，並根據空氣污染風險程度，規劃優於法定健檢項目，在勞檢的X光之外，至少可每年健檢項目增加肺功能檢查，讓雇主及員工開始儲存肺健康履歷及資本，守護員工健康。