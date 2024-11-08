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▲▲美國總統大選七大搖擺州民調一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

美國總統總統大選初步結果出爐，共和黨總統人選川普近乎橫掃所有搖擺州，以相當大的差距擊敗了民主黨總統人選賀錦麗。川普此次再度上演打臉主流民調的大秀，在各大搖擺州的民調中，與前兩屆選舉相似，大多出現低估川普的情況，其中又以紐時與CNN兩家媒體委託民調單位所做出的民調差距最大，而最準的民調大多為保守派民調，其中，川普點名最準的AtlasIntel，幾乎全數命中。截止至台灣時間8日12時，目前票數尚未全數開完，根據NBC統計，七大搖擺州之中，川普已在五州確定勝果，開出99%以上，剩下的選票已不會影響結果。至於還未確定的兩州，內華達州目前已開出95%的選票，川普目前拿下705,372票，得票率51.0%；賀錦麗錦獲得653,129票，得票率47.2%，NBC推估尚有約67000張票還未開出；換言之，賀錦麗在剩下的票數中就算拿下七成，都贏不了川普，川普也幾乎等於鎖住該州勝果。至於本次開票最慢的亞利桑那州，美聯社統計，目前已開出76%選票，川普拿下1,385,868得票率達52.5%，賀錦麗則獲得1,230,651票，得票率僅46.6%，兩人差距甚至達到6%。盤整此次七大搖擺州民調，最失準的民調莫過於CNN以及紐約時報兩大媒體委託機構所做的民調，紐約時報與錫耶納學院民調預測賀錦麗能拿下北卡、喬治亞、威斯康辛、內華達，且都能領先至少川普2%，但如今一州都沒拿到。CNN與SSRS民調同樣慘烈，認為賀錦麗在密西根與威斯康辛能大獲全勝領先5%和6%，還能贏北卡和亞利桑那，結果川普直接橫掃藍牆三州。至於最準民調，莫過於曾在10月被川普誇讚為最準民調的AtlasIntel，該機構對2020年大選的預測平均誤差僅2.01％，在所有民調機構中誤差最小，這次的調查結果格外引人關注，結果陸續出爐後，在已確定結果的五大搖擺州，全數精準預測勝果，且與實際結果差距極為接近，內華達與亞利桑那如無意外，川普也將獲勝，AtlasIntel預測川普橫掃七搖擺州的結果將大獲全勝。AtlasIntel美國民調主管阿茲維多（Pedro Azevedo）表示，這次川普在關鍵州的表現，被低估了大約兩個百分點。綜觀此次民調結果和誤差，保守派媒體以及民調單位再次取得優勢，特拉法加民調僅在威斯康辛與內華達稍稍失準，被視為親賀錦麗陣營的紐約時報與CNN又一次滑鐵盧，歷經兩次大選後，在民調模型和加權上仍未做出調整。川普有一小部分支持者拒絕參與民調，民調機構也無法準確衡量此部分選民的影響。與此同時，美國部分媒體在選前不斷放大賀錦麗的結果，使其重重摔在地上，華郵選前一篇報導宣稱此次選戰的「害羞隱性選民」，更多可能為賀錦麗所有，試圖使用民主黨人說法掀起風向，但事與願違，這些害羞的選民仍是投給川普。賓州－目前結果：川普：得票數3,485,767票，得票率50.5%；賀錦麗：得票數3,349,094票，得票率48.5%。已開99%選票。紐約時報／錫耶納學院：川普：48%、賀錦麗：48%晨間諮詢：川普：48%、賀錦麗：48%華盛頓郵報：賀錦麗：48%、川普：48%CNN／SSRS：川普：48%、賀錦麗：48%★福斯新聞／Beacon Research：川普：50%、賀錦麗：49%泰晤士報／YouGov：賀錦麗：49%、川普：46%★國會山報／愛默生學院：川普：50%、賀錦麗：49%★特拉法加集團：川普：48%、賀錦麗：47%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：48%ABC/FiveThirtyEight：賀錦麗：47.9%、川普：47.7%(綜合民調)真清晰政治：川普：48.5%、賀錦麗：48.1%(綜合民調)密西根州－目前結果：川普：得票數2,807,720票，得票率49.7%；賀錦麗：得票數2,728,417票，得票率48.3%。已開99%選票。紐約時報／錫耶納學院：川普：47%、賀錦麗：47%晨間諮詢：賀錦麗：49%、川普：48%華盛頓郵報：賀錦麗：47%、川普：46%CNN／SSRS：賀錦麗：48%、川普：48%福斯新聞／Beacon Research：賀錦麗：50%、川普：48%泰晤士報／YouGov：賀錦麗：48%、川普：46%國會山報／愛默生學院：賀錦麗：51%、川普：49%★特拉法加集團：川普：48%、賀錦麗：47%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：48%ABC/FiveThirtyEight：賀錦麗：48.0%、川普：47.0%(綜合民調)真清晰政治：賀錦麗：48.3%、川普：47.8%(綜合民調)北卡羅萊納州－目前結果：川普：得票數2,877,881票，得票率51.0%；賀錦麗：得票數2,687,967票，得票率47.7%。已開99%選票。紐約時報／錫耶納學院：賀錦麗：48%、川普：46%晨間諮詢：川普：49%、賀錦麗：47%CNN／SSRS：賀錦麗：48%、川普：47%★福斯新聞／Beacon Research：川普：49%、賀錦麗：47%泰晤士報／YouGov：川普：49%、賀錦麗：48%★國會山報／愛默生學院：川普：50%、賀錦麗：49%★特拉法加集團：川普：49%、賀錦麗：46%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：48%ABC/FiveThirtyEight：川普：48.3%、賀錦麗：47.4%(綜合民調)真清晰政治：川普：48.7%、賀錦麗：47.5%(綜合民調)喬治亞州－目前結果：川普：得票數2,660,629票，得票率50.7%；賀錦麗：得票數2,543,450票，得票率48.5%紐約時報／錫耶納學院：賀錦麗：48%、川普：46%晨間諮詢：川普：50%、賀錦麗：48%CNN／SSRS：川普：48%、賀錦麗：47%泰晤士報／YouGov：川普：48%、賀錦麗：47%★國會山報／愛默生學院：川普：50%、賀錦麗：49%★特拉法加集團：川普：48%、賀錦麗：46%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：48%ABC/FiveThirtyEight：川普：48.2%、賀錦麗：47.5%(綜合民調)真清晰政治：川普：49.1%、賀錦麗：47.8%(綜合民調)威斯康辛州－目前結果：川普：得票數1,697,237票，得票率49.6%；賀錦麗：得票數1,668,757票，得票率48.8%紐約時報／錫耶納學院：賀錦麗：49%、川普：47%晨間諮詢：川普：48%、賀錦麗：48%CNN／SSRS：賀錦麗：51%、川普：45%(差最多)泰晤士報／YouGov：賀錦麗：49%、川普：45%(差第二多)國會山報／愛默生學院：川普：50%、賀錦麗：50%特拉法加集團：賀錦麗：48%、川普：47%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：49%ABC/FiveThirtyEight：賀錦麗：48.3%、川普：47.3%(綜合民調)真清晰政治：賀錦麗：48.6%、川普：48.2%(綜合民調)亞利桑那州－目前結果：川普：得票數1,385,868票，得票率52.5%；賀錦麗：得票數1,230,651票，得票率46.6%。美聯社已開76%選票。紐約時報／錫耶納學院：川普：49%、賀錦麗：45%晨間諮詢：川普：48%、賀錦麗：48%CNN／SSRS：賀錦麗：48%、川普：47%泰晤士報／YouGov：賀錦麗：48%、川普：48%★國會山報／愛默生學院：川普：51%、賀錦麗：49%★特拉法加集團：川普：48%、賀錦麗：46%★AtlasIntel：川普：52%、賀錦麗：47%ABC/FiveThirtyEight：川普：48.9%、賀錦麗：46.8%(綜合民調)真清晰政治：川普：49.1%、賀錦麗：46.3%(綜合民調)內華達州－目前結果：川普：得票數705,372票，得票率51.0%；賀錦麗：得票數653,129票，得票率47.2%。已開95%選票。紐約時報／錫耶納學院：賀錦麗：49%、川普：46%(差最多)CNN／SSRS：川普：48%、賀錦麗：47%泰晤士報／YouGov：賀錦麗：48%、川普：47%國會山報／愛默生學院：川普：49%、賀錦麗：49%特拉法加集團：川普：48%、賀錦麗：48%★AtlasIntel：川普：50%、賀錦麗：47%ABC/FiveThirtyEight：川普：47.7%、賀錦麗：47.5%(綜合民調)真清晰政治：川普：48.2%、賀錦麗：47.6%(綜合民調)