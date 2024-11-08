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每年股東會旺季，上市櫃公司推出多樣化紀念品，總能引發外界討論，王品今（8）天宣布，即日起發行「股東會禮物卡」，面額為50元、100元，每張禮物卡加碼等值折價券，價值翻倍，給股東加倍尊榮，可使用於王品集團旗下25個品牌、超過300家餐廳。每年股東會紀念品都是市場討論熱門話題，而最歡迎的股東會紀念品，又以實用路線如禮品、抵用券、商品卡類最受青睞。根據統計，今（2024）年有多達743家上市櫃公司贈送股東會紀念品，其中有38%為小額商品卡，以連鎖超商的商品卡為主。王品集團長年發行旗下「王品牛排」、「夏慕尼」、「陶板屋」等多品牌商品券， 2022年起發行全集團25個品牌餐廳通用的商品卡，短短一年即突破億元營收，深受消費者信賴與喜愛。迎接2025年股東會旺季，王品宣布，即日起將發行股東會禮物卡，作為上市櫃公司股東會紀念品，面額為50元與100元，此禮物卡價值等同現金，可使用於王品集團全台25個品牌、300逾家餐廳，並且王品豪氣再「加碼」等值折價券，每張50元面額禮物卡加贈一張50元折價券，每張100元面額禮物卡加贈一張100元折價券，等同於價值「翻倍」，給股東加倍尊榮感。