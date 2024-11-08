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行政院長卓榮泰今天視察中火，宣布無煤發電將提前一年在2034完成，但維持基於國安保留6部燃煤緊急備用。台中市長盧秀燕感謝中央加速淨零碳排，並再次強調國家能源過度集中，容易變成敵人攻擊目標。立院副院長江啟臣更喊話，沒有健康就沒有國安。盧秀燕今（8）日出席2024國際關係年會，媒體問卓榮泰視察中火時，承諾中火無煤化將提前在2034年達標，但維持6部燃煤機組轉為國安緊急備用。盧秀燕對淨零碳排加速腳步表示感謝，也再次強調。中部地區的訴求是希望增氣要拆煤，一期、二期都要增一拆一。對於卓榮泰以國安的議題考量，說6部燃氣機組不拆要留著備用，她強調自己是淡江大學國際事務與戰略研究所畢業，過去有近10年在立法院國防及外交委員會，再度提出不同看法，指出國家安全的能源過度集中，將不利國安，反而變成攻擊的重要目標。行政院要把能源集中不拆、並留在台中，與國家的安全戰略政策背道而馳。盧秀燕再度喊話卓榮泰。為了國家安全，思考國家能源要分散。盧秀燕說，未來中火6部燃氣機組啟用，比現在的10部燃煤機組的發電量更大，若將燃煤機組拆除，有助於國家淨零減碳，希望卓院長能聽進去。江啟臣也說，沒有健康沒有國安，院長以國安理由備用中火燃煤機組，邏輯不通，若以此推論，核一核二核三是否也要保留？