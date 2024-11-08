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▲HOOK解釋了關於員工旅遊方案的更動，強調公司去年就開始改制了。（圖／HOOK IG）

▲HOOK成立頻道7年時間，YT已經累積157萬人訂閱。（圖／HOOK IG）

百萬YouTuber「HOOK」頻道有157萬粉絲追蹤，她在拍攝影片時幕後員工也經常入鏡，或是一起跟HOOK品嘗食物，給出評語，收獲不少好評。近日HOOK卻突然在影片中透露，已經不拍員工旅遊題材的影片了，引起大眾關注；對此，HOOK在4日時特地發文澄清，不是不給員工旅遊福利，而是改用另外一種形式，發錢、給假讓員工跟自己想約的朋友出國，不是跟著老闆旅遊，這個方案讓不少粉絲看了都大讚HOOK果然是佛心老闆。HOOK近日發文透露，公司從去年開始就將員工旅遊改制，「全部改成發一筆現金跟直接放假一週，讓大家可以跟想要的人出去玩，跟老闆出門～那是加班不是員工旅遊，所以沒有員工旅遊的影片喔！」HOOK也幽默笑說，自己和員工們是靠商業關係維持的團體，實則是想給員工各自的空間。貼文曝光後，網友看了都紛紛留言大讚是「德政」，「這老闆太有邊界感」、「果然是互互德政，更是I人的好老闆」、「真的！身為社畜，想要的就是錢跟假」、「那老闆也放假一週嗎？還是你乾脆拍個一週沒員工的企劃如何」、「這樣也是很棒，想跟同事出去玩，就再另外約時間，然後撇除老闆就好了」。事實上，HOOK去年曾捲入員工離職糾紛，疑似主動資遣前員工拉拉，並退追對方，讓外界猜測其中暗藏隱情。事後拉拉回應，是因為個人身體因素可能影響到工作，HOOK發現後也主動約談她，本來要給拉拉一段時間改善，但拉拉認為與其如此不如直接離職，算是半主動，不過HOOK依舊有給她資遣費加上當月薪水，這也讓拉拉感恩的說：「謝謝前老闆對錢方面的大氣」，勞資雙方最終也算是好聚好散。