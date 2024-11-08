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家長注意！腸病毒疫情趨勢反常，進入冬季後仍持續升溫，上週更確診一起重症個案。對此，疾病管制署今（8）日發布醫界通函示警，提醒臨床醫師保持警覺以掌握治療黃金時機。疾管署表示，過往11、12月份腸病毒個案較為零星，但是今（2024）年至今，就診人數仍多，光是上週就有1.9萬人次因腸病毒就診，其中還出現1例未滿1個月的新生兒，感染克沙奇病毒B4併發心肌炎、肝炎等重症。由於學齡前幼兒屬於腸病毒重症高風險族群，年紀愈小風險愈高，疾管署表示，已發布醫界通函示警臨床醫師保持警覺、多加注意，若有疑似個案要盡早做好相關處置，避免演變成重症發生。疾管署提醒，家中嬰幼兒經過醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。疾管署表示，2016年也曾有秋冬腸病毒疫情，今年疫情到現在仍處於流行，分析主因與新冠疫情有關，疫情間腸病毒處於相對低點，許多小朋友沒有被感染，造成易感宿主累積，相關防疫措施解豐後，就容易受感染。此外，腸病毒有多種型別，國際上腸病毒疫情也在升溫，國人出國往來交流情況增加等因素都有影響。