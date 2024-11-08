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▲有粉絲在京都旅遊時偶遇小倆口，兩人現身餐廳享用美食。（圖／娛樂有飯微博）

▲Rain（左）穿緊身高領上衣，大露好身材。（圖／娛樂有飯微博）

▲Rain（右2）與金泰希（左2）是南韓演藝圈的「模範夫妻」，兩人婚後十分低調。（圖／taeheekim80 IG）

南韓天王Rain（鄭智薰）與「國民女神」金泰希2017年結婚，婚後育有2女，是韓國演藝圈中的模範夫妻。近日有粉絲在日本京都巧遇小倆口，甜蜜約會模樣全被拍下，而Rain身穿緊身貼身上衣，結實胸肌一覽無遺，也令粉絲笑稱：「很難低調！」近日有粉絲在日本京都偶遇小倆口，兩人現身1間餐廳享用美食，金泰希頭戴白色棒球帽，身穿灰色毛衣外套，側身靠著Rain一同專注看著手機，同框畫面看起來相當甜蜜。Rain則是梳起油頭，身穿駝色緊身上衣搭配牛仔褲，倒三角形的肌肉線條相當明顯，一起身格外引人注目，畫面曝光後也令粉絲直呼：「很難低調」、「畫面太養眼」、「根本自帶光芒！」2013年Rain和金泰希被《Dispatch》拍到約會，兩人隨後大方認愛，並於2017年步入禮堂，同身為南韓巨星，兩人當時在教堂舉行了1場小而美的低調婚禮，且總花費不到台幣10萬元，不鋪張的作風獲得外界一致好評。