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受到OPEC+延長自願額外減產措施至今年底、中國擬推出大規模刺激經濟措施，經中油啟動平穩機制後，下週預估汽油、柴油調降0.4元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元，以及超級柴油每公升26.8元。累算至11月7日之7D3B週均價為74.44美元，較上週72.33上漲2.11美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.086較上週32.048貶值0.038元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲1.2元；經中油啟動平穩機制後，汽油預估實際調降0.4元、 柴油調降0.4元。實際調整金額請於10日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。