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台北地檢署偵辦京華城案，昨日檢察官第二度以證人身分約談民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，今（8）日又以貪污案由傳喚民眾黨立委黃珊珊作證。對此，國民黨政策會副執行長凌濤質疑，放任黃珊珊72天，檢廉難道不怕她涉串證或滅證？凌濤今在臉書發文指出，「千呼萬喚，珊珊來遲」，無論怎麼說檢廉之前就是不傳黃珊珊，從搜索至今已屆72天。彭振聲、李文宗、沈慶京一提再提、一問再問，就算案情金流陷入膠著，黃珊珊過去一段時間仍「不動如珊」。凌濤表示，黃珊珊在相關報導及資料上載明，沈慶京、朱亞虎明明找過她，便當會也出席，她也早就認識沈慶京，為何不早傳她勾勒案情？而且她擔任過競選總幹事，從木可、眾望、總部的政治獻金出入，乃至於她擔任副市長任內的京華城案，難道通通不用問看看她知不知道什麼？凌濤質疑，會不會有很多真相已石沈大海？近日更傳出陳佩琪曾在收到檢方傳票後，與黃珊珊「拜會」知名反洗錢律師事務所，她扮演什麼諮詢的角色？會不會涉嫌串證或滅證？檢廉如何能杜絕該可能性？「只能說黃珊珊真的是天之驕子，有金鐘罩鐵布衫，簡直是台灣司法奇蹟。她會不會由證人轉被告？我們密切關注。」