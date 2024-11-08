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美國總統大選結果成定局，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）大獲全勝，將在明年一月重返白宮，有趣的是，他今日透過小兒子小川普（Donald Trump Jr.）發出一篇「辭職信」，辭職的工作是他在上月競選行程中，去露臉過的麥當勞。川普的兒子小川普6日在Instagram上貼出父親的「辭職信」，內容寫著「請以此信作為本人辭去麥當勞（McDonald's）職務的正式通知，2025年1月20日星期一生效。」川普在信中還寫到，他在餐廳工作期將很享受服務客人和在職場上貢獻的機會，從煎漢堡到炸薯條，還有管理得來速，讓他學到很多餐廳運作以及勤奮價值。川普表示，這些經驗非常寶貴，將致力確保在剩下的時間裡順利交接，戲稱請麥當勞讓他知道，如何協助尋找並培訓接替他的人。川普在文末期待「下一次冒險」，並表示將帶著「在麥當勞留下的美好回憶」離開。這封辭職信還暗藏玄機，除了格式比照麥當勞的聲明之外，地址寫上華盛頓賓夕凡尼亞大道1600號，就是白宮的地址；離職日期就是就職日當天，且在信上的簽名出現一組神秘數字「45-47」，代表著他是美國第45及47任總統。