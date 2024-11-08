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▲5大創意產業園區周邊800公尺價量與價格漲幅。（圖／永慶房屋提供）

文創園區提升周邊住宅藝文氣氛，豐富的展演活動更是假日的好去處，對房價有實質幫助嗎？永慶房產集團分析文化部推動的5大文創園區周邊房市，台北華山文創園區周邊平均單價已突破百萬元，不過在買氣及房價漲幅上，都輸給了花蓮文創園區。華山文創園區位在台北市中正區，是全台最具知名度的文創園區之一，毗鄰三創生活園區、中央藝文公園，擁有善導寺站、忠孝新生站雙捷運優勢，近一年園區周邊的平均單價已經突破100萬元大關，較去年同期上漲了約10.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，華山除地段優勢外，豐富多元的藝文活動吸引了大量商機、人潮湧入，進而帶動周邊區域房市活躍，促使交易量持續攀升，房價也隨之上漲。陳金萍補充，除了本身的利多條件，華山文創園區周圍主要以「中正沂凰」、「仁愛壹邸」等單價較高的住宅大樓為主，使得園區周邊平均單價超越了中正區整體的房市均價，目前仍有持續上漲空間。花蓮文創園區近一年交易量高達168件，是五大文創園區中房市交易最熱絡的文創園區。房價表現也相當亮眼，近一年平均單價已站上27萬元大關，單價一舉超越其他三個文創園區，漲幅更高達17.9%，位居5大園區首位。陳金萍分析，花蓮文創園區鄰近熱鬧的金三角、舊鐵道文化商圈，距離遠東百貨和東大門夜市等人潮聚集地也不遠，周邊商店林立，商業活動蓬勃，交易、房價跟著水漲船高，加上售出物件中透天厝占比較多，進一步推升該區房價。此外，花蓮文創園區被視作是東部文化發展核心，為花東旅遊的必經景點之一，加上被作為電視劇拍攝地點，不僅增加了園區知名度，同時也吸引了大批觀光人潮、商機暢旺，也是房價漲幅明顯的原因之一。