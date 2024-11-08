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基隆地檢署起訴曹姓男子等18人，同時也向法院申請羈押獲准。基隆地檢署於今年7月指揮海巡等單位，查緝漁船走私運毒案件，發現在新北市萬里東澳漁港，有漁船正準備走私毒品，當場在現場查獲一輛貨車上，裝了滿滿的麻布袋，高達35個麻布袋，起出重達891.85公斤第三級毒品K他命，市價約4.5億元。檢方今依違反毒品危害防制條例罪嫌，起訴曹姓等18名嫌犯。基隆查緝隊接獲線報，台灣北部走私毒品情資，今年7月8日凌晨，在新北市金山、萬里區岸際，埋伏近百名檢警，長達近10小時，等到時機成熟一舉逮人。這18人走私毒品，以接力合作方式搬運，先將漁船毒品搬上岸，再沿路搬上懸崖，利用木板運毒工具，木板一端架在懸崖上，另一端插在貨車內，當作橋梁連接，讓裝袋的毒品沿著木板順勢滑至貨車內。其中一名蔡姓嫌犯負責在制高點把風，透過無線電通風報信。海巡署偵防分署基隆查緝隊指出，不法販毒集團為避免自海上走私毒品接駁運輸期間遭海水浸蝕，將毒品以多層包裝防水，最外層為簡體字的肥料袋雙層包裝，每袋24至25包毒品，內部每包再以「觀音王」真空茶葉袋偽裝做為掩護，以掩人耳目避免遭查緝。基隆地檢署表示，查扣毒品數量龐大，純度高達83.9％，粗估可供約296餘萬人次吸食，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害，建請法院從重量刑，以示懲儆，同時檢方也在偵查中，同時向法院聲請羈押禁見獲准。