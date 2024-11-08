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▲台電提出中火二期燃氣逐年減煤量的期程。（圖／行政院提供，2024.11.08）

▲台電提出中火粒狀污染物友善減排的期程。（圖／行政院提供，2024.11.08）

▲行政院長卓榮泰承諾，2032年6部燃氣機組商轉後，將重新檢討6部燃煤機組的存廢。（圖／行政院提供，2024.11.08）

▲黃佳恬丟出的紙飛過卓榮泰（紅圈處）頭頂上方。（圖／翻攝畫面，2024.11.08）

台中火力電廠二期燃氣機組的環評未「增一拆一」，行政院長卓榮泰今天上午視察中火，承諾2032年6部燃氣機組運轉後，將重新檢討6部燃煤機組的存廢、2034年中火提前一年無煤發電，且燃煤測試量控制在現有的1%以下。有效減少空污。但藍綠對峙場面火爆，差點被紙砸中的卓榮泰2度強調，自己的承諾會形諸文字，並無奈的說「你們可以不相信我、但是請相信國家」。卓榮泰今（8）早在經濟部長郭智輝等官員陪同下，到台電台中火力電廠視察，台電董事長曾文生簡報時，針對空污友善減排提出逐年進度，包括今年燃煤數量1260萬噸，2032年降到900萬噸、2035年燃氣機組全部商轉的隔年降至零，保留緊備機組測試運轉時，全廠每年燃煤上限10萬噸，亦即現有的1%以下。列席的台中市副市長黃國榮表達中市府3大訴求，包括機組「增一拆一」、以一年減200公噸的進度逐漸減少燃煤、燃煤機組逐年減少。郭智輝則表示，保留燃煤機組緊急備用是風險管理的概念，但策略不是定了就不能變，中市府的建議非常棒，經濟部可以滾動式檢討。卓榮泰則宣示中火減少空污的3階段，包括目前第一階段的燃煤機組改善工程，二是增氣減煤、三是以氣代煤，並感謝環評委員通過保留6部燃煤機組，給中央緩衝時間。6部燃煤機組未來只在國安有問題時緊急啟用，且一定會通知地方政府。俟其他發電方式接得上，可以重新檢討保留4部就好，還給台中乾淨的天空、乾淨的煙囪。此時台下的市議員李中大罵「空頭支票」！藍綠議員接著吵成一團，藍營拿著「中火環評耍賴、台中民眾受害」、「增氣減煤跳票」等告示牌和白布條，高喊「加速停煤」、「不要犧牲台中人」；綠營也拿告示牌喊話「我們要聽院長講話」、「不要再作秀」反制，雙方還互相拉扯推擠，場景有如來到最近的立法院。國民黨黃佳恬搶走民進黨蕭隆澤手上的標語，揉兩下丟向卓榮泰，但砸到後面的隨扈。卓榮泰數度在人群中喊「讓我把話講完，不然就白來了」，藍綠還是鬧了將近10分鐘，直到國民黨楊大鋐喊「好！讓你講！」場面才獲得控制，卓榮泰表示，2032年絕對有能力可以重新檢討，雖然屆時他已不在此位，但這是政府的保證，可以白紙黑字給承諾，藍營再度大喊「當初說不漲電價也是承諾，還不是跳票？」卓榮泰接著說，自己也希望達到增一減一，但呼籲大家尊重環評委員會的專業，2032年絕對會啟動全盤檢討，並說「各位可以不要相信我，但請相信政府的保證」。接著讓藍綠議員推派代表發言，國民黨黃馨慧指台中是全世界污染最嚴重的地方，明明2028就可以無煤，為什麼要拖到2034？還動不動就拿國防安全的大帽子來綁架台中人。她還要卓榮泰轉告「請跟賴總統講，他要加油！他輸給蔡英文總統了。」民進黨張家銨說，在地人訴求希望趕快啟動燃氣、提早減煤，院長已經提出減煤期程，未來除了國安天災不啟用，和龍井居民的期待完全符合。