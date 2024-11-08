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前總統川普在此次美國總統大選大獲全勝，再度入主白宮，這也讓先前一面倒力挺民主黨人選賀錦麗的一干好萊塢演藝人員和眾多歌手們怨聲載道，在選前有許多好萊塢明星喊話，若川普當選將搬離美國，美國保守派福斯新聞也在選後將這些明星一一盤點出來，並引述專家說法調侃，這些藝人們只會說說而已。根據福斯新聞報導，在 2024 年總統大選前的幾個月裡，許多名人自豪地表達了他們對川普若當選總統的看法，包括莎朗史東(Sharon Stone)、雪兒(Cher)和芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)等人，皆曾經撂下狠話，強調如果川普當選，就要離開美國。莎朗史東在七月時曾批評川普，稱這是自己這一生中第一次看到有人在利用仇恨和脅迫來競選公職，聲稱自己正考慮在義大利買房子；雪兒在去年接受衛報訪問時也表示，若川普回歸，他將搬離美國；芭芭拉史翠珊則稱川普上任後，美國將讓她無法再待下去，她會考慮搬到英國。福斯報導提到，位於華盛頓的阿基里斯公關公司(Achilles PR)創辦人艾德里奇(Doug Eldridge)指出，名人在選舉後逃離該國的說法並不新鮮。，每四年就會聽到名人重複使用同樣的言論。這已經成為一個流傳已久的笑話。他吐槽，「都是說說而已，沒有真的走」。福斯逐一清算，包含演員艾米·舒默(Amy Schumer)、喬治·羅培茲(George Lopez)等人都曾這樣豪言，如果川普當選總統，他們將收拾行李搬家。艾米舒默當時更表示自己要學西班牙語了，因為她將搬到西班牙或其他地方。結果，川普勝選後，她僅稱自己的說法是開玩笑。艾德里奇認為，好萊塢明星在政治上表態，對職業生涯的影響和對粉絲群的影響是兩個不同的問題，不過答案實際上可能會重疊且相互關聯，他提到，「就政治上來說，好萊塢一直是自由主義意識形態的堡壘，因此我們每四年聽到一次的標準反共和黨情緒展演，對演員獲得未來角色上幾乎沒有影響；但另一方面，演員選角除了要靠個人才華之外，另一半取決於吸引粉絲的能力以及票房銷售好壞程度，這次選舉川普贏得了普選，儘管導演和製片人仍然願意選擇一位直言不諱的演員，但粉絲們可能不會那麼寬容，尤其是在超過一半的國家人民都選擇了另一方時」。