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時序已邁入秋冬，以往在此時腸病毒疫情趨緩，但今（2024）年反常上升，疾管署今（8）日發布醫界通函示警臨床醫師保持警覺。有中醫師分享近日觀察，有家長透露女兒學校裡，一班20多人就有8個人中腸病毒，同時提到在日前也遇到「咽喉全爛、屁股也爛，完全吃不了東西」的孩子。他表示，其實中醫治療及預防腸病毒不會比較差，只可惜很多人不知道。中醫師賴韋圳於粉絲專頁發文表示，腸病毒最近很流行，不僅聽聞家長分享孩子隔壁班淪陷腸病毒，一班就有8個孩子中鏢，自己在臨床上也遇到咽喉全爛、屁股也爛，完全吃不了東西的孩子，而這樣的案例還不只一個。賴韋圳指出，前幾波腸病毒多侷限在咽喉處，水泡多長在手腳上，以中醫角度用藥，只用「荊防敗毒散」加上一點去濁濕藥就可以解決了。不過，這一波似乎沒那麼簡單，遇過好幾個孩子剛開始以為只是單純感冒，拖延卻造成咽喉爛掉、手腳水泡都出來了才來就醫，但這時候中藥只能縮短一點病程，不能減輕發作的症狀，「我也只能看著可憐的孩子，默默開出甘露消毒丹」。至於為什麼用甘露消毒丹，賴韋圳說明表示，該藥有化濁利濕、清熱解毒的效果，而台灣又熱又濕，腸病毒屬於時疫，也就是流行病，加上染病孩子會發燒、吃不下東西，腹診時多半有胸悶腹脹的鼓音，咽喉腫脹且口渴，在沒喝水進食且身體大範圍發炎情況下，自然就溺赤便閉，「此時若不來點消濁利濕、芳香通竅的藥物，怎麼行呢？」。此外，有家長問家中若有2個以上的小孩得腸病毒需要隔離嗎？賴韋圳則認為，若有條件就隔離，且照顧者活動路徑也要隔開，最好能在完全不同環境下活動，如不同樓層或不同房子，因照顧者可能對腸病毒免疫，或是有患病但症狀不明顯，此情況下就有可能攜帶或傳播病原體。賴韋圳表示，腸病毒主要傳染途徑為糞、口、飛沫、接觸傳染，對小小孩而言簡直無孔不入，大人可忍耐不觸摸臉部，但對小孩來說根本不可能，正常人一天內會在無意識觸摸數十次頭面部，而這也是為什麼托嬰中心容易團滅的原因之一。