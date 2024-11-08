我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區鼎中路一處民宅7日凌晨發生奪命火警，董姓妻子經一天搶救仍回天乏術，稍早宣告不治。據了解，事故現場為透天厝，1到3樓均為董家承租，初步研判起火原因疑為電動機車爆炸。凌晨警消獲報後，高雄市三民區鼎中路一處民宅發生火警，立即派遣含特搜在內10個分隊、22車50人前往救援，分別疏散7人，警消在2樓救出屋主董男（61歲）、以及其妻王女（55歲），當下2人一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，原先兩人在加護病房觀察中，昨天董男搶救不治，宣告死亡，經過一天搶救，董男妻子也宣告不治。警消也在3樓處尋獲董男的兄長、董男太太的許姓乾姐死亡，2人遺體已碳化，而董男的兒子被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，這起惡火共造成5死悲劇。