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國民黨立委徐巧芯昨日在立院外委會質詢有關美國總統當選人川普要求台灣增加國防預算時，外交部長林佳龍回應說，這也包含全社會防衛韌性在內，這「也是美國叫我們做的」。徐巧芯隨後臉書發文稱原來所謂「40萬可恃民力」，是美國要求的。外交部今（8）日澄清指出，林佳龍相關答詢內容旨在說明我方加強自我防衛的意願，並陳述美國支持及協助我方推動全社會防衛工作。立院外交及國防委員會昨日邀請外交部部、陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。徐巧芯質詢時表示，川普要求我國國防預算增加至GDP的5至10％一事，但是國防部已經表明不可能。從107年我國國防預算佔GDP 1.95%，114年度成長為2.45%，要怎麼幫國防部向美方溝通無法達到。林佳龍回應說，過去8年國防預算持續增加，未來也會繼續增加，且包含全社會韌性，兵役恢復1年這些都是國防預算，計算基礎及項目，大方向和川普沒有不同，會如此溝通。林佳龍表示，即使增加預算，但也要有執行力，像我國向美方軍購還有200億還沒給。現在光全社會防衛安全韌性這也是美國叫我們做的，美國要我們強化社會韌性。徐巧芯隨後在臉書發文稱，所謂「40萬可恃民力」，以及各部會為此編列的預算，原來是我們被要求的？真心希望在國防、全民韌性相關的各種政策與預算，都是自己想清楚，符合我們台灣自己的需求，而不是只能聽命於他人。外交部今日澄清指出，林佳龍相關答詢內容旨在說明我方加強自我防衛的意願，並陳述美國支持及協助我方推動全社會防衛工作。外交部希望，相關討論勿遭錯誤解讀，偏離原先意旨。外交部也將持續致力聯合理念相近國家，共同支持台灣強化自我防衛能力與全社會韌性。