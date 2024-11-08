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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，正式開啟「川普2.0」時代。川普於當地時間週四接受《NBC》訪問時表示，上任後的首要任務就是讓邊境保安「強而有力」。當被問及是否會履行大規模驅逐非法移民的競選承諾時，川普說「別無選擇，只能兌現」，且強調價格不是問題。根據《NBC》報導，川普稱自己在這次大選中的勝利是一項「為國家帶來常識」的使命，提到重返白宮的優先任務時，川普說必須讓邊境保安變得強大，但川普也補充稱自己不是那種會說「不，你不能進來」的人，在強化邊境的同時，「我們仍希望人們進入我們的國家」。被問及大規模驅逐非法移民將花費多少公帑時，川普表示「價格不是問題，實際上，我們別無選擇。當人民遭遇殺戮和謀害，當毒梟摧毀國家時，現在必須讓他們回去那些國家了，不能讓他們留在美國」。川普認為主打移民議題是讓他贏得大選的原因之一，「人民想要有邊界，大家喜歡移民進來，但這些人來時必須帶著對美國的熱愛合法入境」。仍不清楚美國境內現在究竟有多少非法移民，但有官員曾指出，大規模驅逐非法移民將是個巨大的後勤和財務挑戰，這項工作需要多個聯邦政府機構之間的合作，包括司法部和國防部。川普也談到勝選後已與拜登與賀錦麗通過電話，稱對話過程非常愉快，彼此之間都抱持著高度尊重。