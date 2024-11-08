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▲陳宏益強調自己的說法有所本，並非惡意誣陷。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.11.08）

中火無煤化議題近來在中部吵翻天，行政院長卓榮泰上午視察，台中市環保局長陳宏益答詢時竟稱，因為燒煤比較便宜，中央遲遲不把燒煤的量減下來；至於電廠備載容量擺在台中，「好像是中共規劃的」、「國安單位應該介入調查」。綠營議員痛批市長盧秀燕將中火當成政治提款機，陳宏益吃了政治的符水，視中火為官位平安符，不惜誣陷、栽贓經濟部。行政院長卓榮泰今（8）日視察中火，宣佈「無煤化」將提前一年在2034年達成，但6部燃煤機組除役後仍保留做為國安緊急備用機組，市長盧秀燕隔空回應時，憂心產生國安問題。多位藍營議員質詢此議題，陳宏益在答詢時說「國軍有全集中在台北嗎？備載容量都在擺在台中，等同戰爭時把所有雞蛋放一起」、「一定有中共思維介入台中電廠」、「好像是中共規劃的」、「只有中共會做這麼簡單的事」、「國安單位應該介入調查」、「是誰這麼笨？沒看過這麼天才的規劃」。對於中火更換燃氣機組的進度太慢，陳宏益認為天然氣比煤還貴，台電很怕虧損，覺得燒煤比較便宜才繼續燒煤，並感嘆「台灣企業界的碳費都是白繳的」。陳宏益的說法引起民進黨議員不滿，下午林德宇、曾威、蔡耀頡、江肇國、曾朝榮先後發言，對陳宏益假專業之名、卻充滿政治性的說法表示大失所望。江肇國批評，陳宏益把中火當做自己官位的平安符，以為只要一直吵中火、罵中火、越講越鹹，官位就能保得住，所以不惜誣陷、栽贓、抹黑，連「台電因為煤比較便宜，所以不願減煤」這種話都說得出口，甚至指中共陰謀涉入台電。陳宏益則堅持發言有所本，表示之前經濟部的檢討報告，基於國安思考，主張電源要分散、電廠宜小不宜大，如今卻反其道而行，一切有跡可循，「因為我想不到其他理由」。江肇國痛批陳宏益把吃飯喝酒時插科打諢的話，搬上嚴肅的議事殿堂，要求他秉持專業，說明中火這10年減煤減排的成果。陳宏益表示中火10年減煤近600萬噸，是原本的1/3，空污則不只減少1/3。此時江肇國再控他政治考量，「你連中火已經減排7成都不肯說，非常壞心！」江肇國批評陳宏益一邊聲稱支持燃氣，一邊拿用煤量、發電量混淆視聽，卻隻字不提在2019年之後，中部的電力需求量已高於中火發電量，且為了發展科技業與活絡經濟，2030年台中將增加12~13%的用電需求。他強調政治要有良心，陳宏益不該繼續惡意抹黑，並說「這幾天是我這幾年對你最失望的時刻」。