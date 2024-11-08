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▲日本KADOKAWA社長夏野剛來台參加，台灣角川25週年慶祝茶會。（圖／記者陳明安攝）

▲台灣角川也公布已將11部台灣原創作品售出多達12個國家的海外版權。（圖／台灣角川提供）

▲台灣角川宣布一連串「新事業領域」，包含引進日本KADOKAWA服務「抽籤堂(くじ引き堂)」，預計2025年Q1上線。（圖／台灣角川提供）

台灣角川今（8）日舉辦25週年慶祝茶會，慶祝KADOKAWA集團自1999年踏入台灣，成立首個海外據點後迄今已25年，而過去專注在把日本IP帶到台灣，但角川認為在台灣市場推出本土原創作品相當重要，未來也希望把台灣的IP推廣至日本，。並且台灣角川也宣布將引進日本KADOKAWA抽抽樂服務「抽籤堂(くじ引き堂)」，線上就能抽作品周邊，以及跨足影視化投資，放大IP價值。KADOKAWA集團自1999年踏入台灣，成立首個海外據點「台灣角川」後迄今已25年，總計出版總發行量超過6000萬本、KadoKado平台超過15萬會員、台灣 BOOK☆WALKER會員突破75萬。日本KADOKAWA社長夏野剛表示，台灣是集團第一個海外市場，是相當重要的版圖「以前的工作專注在把日本IP帶來到台灣，現在台灣跟日本文化以及生活的水準一樣，希望台灣原創的IP能夠推向全世界」。台灣角川董事長岩崎剛人提到，開發台灣原創作品將是台灣角川積極推動的重點項目之一，現在全世界的原創作品都會透過網路傳播，而台灣角川自己開發、經營kadokado平台，就是希望華文原創IP作品透過網路有更好的延伸，未來台灣營運策略也會落實「Global Media Mix with Technology」，透過集團於全球的佈局，把優秀華文內容帶出海。目前台灣角川已將11部台灣原創作品售出多達12個國家的海外版權，並且以培養台灣漫畫編輯，並以打造台灣首發的漫畫作品為目的，推出 「台灣限定・台灣首發」 原創漫畫，共有5部作品將於11月9日於台灣BOOK☆WALKER先行上線發表。接下來台灣角川也積極推動IP Media Mix，跨足影視化投資，目前亦已有4部作品售出影視化權利、1部朗讀劇、1部音樂劇及1部漫畫化。歡慶台灣角川25週年，官方也宣布多項好消息，包括將引進日本KADOKAWA於2024年推出之「經典文學漫畫 KADOKAWA Masterpiece Comics（KMC）」系列，涼宮春日系列最新作『涼宮ハルヒの劇場』睽違4年，將於11月29日全球同步上市。而在全球擁有數百萬粉絲，並在南韓累積破億點擊率的網漫神作《全知讀者視角》；原著由韓國作家sing N song所創，內容結合科學、宗教、神話與遊戲等元素，台灣角川宣布已取得漫畫版授權。台灣角川同時也拓展新事業！公佈引進日本KADOKAWA的服務「抽籤堂（くじ引き堂）」，將由台灣角川推出繁中在地化的「動漫精品抽抽樂」官方服務，可抽選的作品獎賞將與日本第一線同步，抽選商品直送台灣！服務預計2025年第一季推出，屆時預計有近百檔抽籤與日本同步以及人氣經典抽籤再版販售。KadoKado 角角者宣布推出日本輕小說訂閱制「Kado Plus」，各式日輕強作讓讀者讀到飽服務，將於11月下旬進行試營運，並預計於2025年Q1公佈更多訊息。漫畫方面則有台灣 BOOK☆WALKER推出「BOOK☆WALKER 連載館」搭載全新介面問世，多部台日合作漫畫首發，合計超過2000個作品、2萬話以上連載，同時支援快速付費立即閱讀功能。台灣角川將以「經典IP再現」、「開拓新事業」及「台灣IP世界化」，立基下一個台灣角川25年。