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▲賈永婕嚴正澄清自己並沒有開群組賣公關票。（圖／賈永婕臉書粉絲專頁）

▲賈永婕開玩笑表示如果是自己或老公的演唱會就可以團購。（圖／賈永婕臉書粉絲專頁）

近期演唱會票券總是被搶爆，像是劉德華、周杰倫等天王的演唱會票都是一票難求。然而近日竟有不肖人士疑似冒名利用藝人賈永婕名義，在群組開賣公關票，引發不少討論。對此賈永婕本人今（8）日透過粉絲專頁正式發聲，嚴正澄清希望外界不要輕信謠言，呼籲受害者報警處理，並表示：「劉德華、周杰倫的票我也是搶到頭破血流！」賈永婕在聲明中表示：「本人沒有開任何群組賣演唱會的公關票，劉德華還有周杰倫演唱會我自己都搶到頭破血流，沒有任何公關團票可以出售」，強調自己也是一般消費者，並無取得公關票的特權，也無任何票券出售渠道。同時賈永婕也呼籲受騙的粉絲儘速報警處理，將不法之徒繩之以法，希望民眾不要輕易被票券詐騙所蒙蔽，避免上當受騙，還不忘幽默開起玩笑：「賈董本人還有賈董老公的演唱會可以團購處理。」周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱，搶票幾乎成了全民運動，開票即湧入約89萬人同時搶購，連之後釋出視線不良區域，也是瞬間被秒殺；劉德華日前在小巨蛋舉辦的4場演唱會，票券也是一開賣即售罄，票券稀少、供不應求也導致許多黃牛抬價及詐騙案件。