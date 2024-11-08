共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於日前宣佈勝選，而他現年18歲的小兒子巴倫（Barron Trump）則意外成為話題焦點，他精緻的五官和200公分的身高引人關注，還傳出是他建議老爸上Podacst節目接受採訪，因為他覺得可以藉此贏得年輕選民的支持，而這招或許也在無意間幫助老爸勝選。
巴倫目前是紐約大學商學院的高材生，作為名符其實的高富帥，他每天上學都會有維安人員陪伴在側。他的母親梅蘭妮亞（Melania Trump）多年前受訪時稱巴倫每天洗澡後都會用頂級魚子醬製成的保濕霜，從頭到腳擦一遍，這或許是巴倫能保持盛世美顏和良好膚質的秘招。
巴倫於2006年出生，是家族中最年輕的成員，出生時父親特朗普已年屆60歲，也與其餘4位兄弟姐妹年紀相差甚遠。巴倫的成長相對低調，在紐約市的私立學校接受教育，他母親接受媒體訪問時曾表示，她希望巴倫能過正常的生活，盡量避免過多的公眾曝光。
川普在2016年時第一次當選美國總統，當時巴倫年僅10歲，陪伴在老爸身邊的他顯得十分稚嫩可愛；如今8年過去，民眾才驚覺巴倫長大了，變成一名身高200公分的小鮮肉。
根據英國《每日郵報》報導，雖然巴倫很少現身父親的造勢大會，但他在幕後扮演重要角色，他建議爸爸參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，藉此建立與年輕選民建立聯繫。
他特別建議爸爸接受網紅羅根．保羅（Logan Paul）、全球最熱門Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的採訪。而這些努力也取得回報，節目播出後獲得數百萬流量，還不包括被分享到其他社群平台上的收聽或觀看次數。川普也向媒體透露，大選倒數幾天時，巴倫持續給予支持與建議，要他「放輕鬆」。
除了長相帥氣又聰明，巴倫據傳還是川普最喜愛的兒子，有報導稱巴倫的長相跟川普年輕時期有幾分相似，站在爸媽身後的他如今也宛如巨人，在一票政治人物之中顯得格外英俊挺拔。
我是廣告 請繼續往下閱讀
巴倫於2006年出生，是家族中最年輕的成員，出生時父親特朗普已年屆60歲，也與其餘4位兄弟姐妹年紀相差甚遠。巴倫的成長相對低調，在紐約市的私立學校接受教育，他母親接受媒體訪問時曾表示，她希望巴倫能過正常的生活，盡量避免過多的公眾曝光。
川普在2016年時第一次當選美國總統，當時巴倫年僅10歲，陪伴在老爸身邊的他顯得十分稚嫩可愛；如今8年過去，民眾才驚覺巴倫長大了，變成一名身高200公分的小鮮肉。
根據英國《每日郵報》報導，雖然巴倫很少現身父親的造勢大會，但他在幕後扮演重要角色，他建議爸爸參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，藉此建立與年輕選民建立聯繫。
他特別建議爸爸接受網紅羅根．保羅（Logan Paul）、全球最熱門Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的採訪。而這些努力也取得回報，節目播出後獲得數百萬流量，還不包括被分享到其他社群平台上的收聽或觀看次數。川普也向媒體透露，大選倒數幾天時，巴倫持續給予支持與建議，要他「放輕鬆」。
除了長相帥氣又聰明，巴倫據傳還是川普最喜愛的兒子，有報導稱巴倫的長相跟川普年輕時期有幾分相似，站在爸媽身後的他如今也宛如巨人，在一票政治人物之中顯得格外英俊挺拔。
最新【2024美國總統大選】報導專頁
更多「美國大選」相關新聞。