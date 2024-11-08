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以色列足球迷在荷蘭阿姆斯特丹遭遇一系列針對性攻擊，當地防暴警察多次制止施暴民眾以保護以色列足球迷，目前已知至少有57 位施暴嫌犯被拘留，至於以色列足球迷的傷亡狀況則仍待確認。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發聲呼籲人在荷蘭的以色列公民待在飯店不要外出，以免遭遇危險，以色列軍方已派出兩架飛機前往阿姆斯特丹執行救援任務。綜合外媒報導，以色列足球俱樂部特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv）7日因歐足總歐州聯賽（Europa League）賽程前往荷蘭阿姆斯特丹挑戰當地足球俱樂部阿賈克斯（Ajax），許多以色列球迷也跟著球隊遠征客場觀賽，不料在比賽結束後，發生大規模針對以色列球迷的攻擊事件。阿姆斯特丹警方表示，比賽進行期間體育館內並未發生騷亂，但賽後在體育館周遭爆發多起針對以色列球迷的攻擊事件。不過在比賽前，體育館外就聚集了許多支持巴勒斯坦的民眾，與以色列球迷互相爭執，據稱有以色列球迷撕毀巴勒斯坦國旗向支持巴勒斯坦的民眾嗆聲。根據社群網路上流傳的影片，許多施暴民眾一邊毆打以色列球迷一邊高喊支持巴勒斯坦的口號，但這些影片的真實性都尚未得到確認。以色列當局將此事件定調為「反猶太主義」暴行，以色列軍方表示，已派出兩架飛機前往阿姆斯特丹，將在荷蘭政府的協調下，執行救援任務。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）要求荷蘭政府保護以色列公民的安全，確保他們能到達機場撤離。