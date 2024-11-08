我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍集團婚禮，新人們拿著氣球，牽手走向典禮會場。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍集團婚禮，新人與阿帕契直升機合影留念。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍司令部今(8)日舉辦「大漢結佳偶，牽手情綿延」113年官兵聯合婚禮，共有120對新人參加，由副司令陳忠文中將親自為新人福證，致詞時特別期勉新人們從今而後「擇己所愛、愛己所擇」，能忠於婚姻，用心經營家庭，能忠於國家，善盡軍人職責，和伴侶齊心攜手邁入進階的幸福人生。陸軍司令部表示，今年以「大漢結佳偶，牽手情綿延」為主題舉辦聯合婚禮，來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫、軍備局及國防大學等120對陸階新人，齊聚桃園龍潭大漢營區，在官兵與親友共同見證下，幸福步上紅毯、共結連理；陸軍司令部也精心規劃「軍樂隊快閃活動」、「新人遊行」、「施放幸福氣球」、「裝備陳展」及「創意軍事風格照網路票選活動」等系列活動，期為新人們留下一段終身難忘、幸福洋溢的婚禮紀錄。聯合婚禮典禮儀程前，陸軍樂隊特地安排快閃表演活動。當新人們在體育館梳理亮麗妝容時，陸軍樂隊突然現身演奏當前熱門的音樂組曲，而來自601旅的新人吳睿紘更自告奮勇主動加入快閃表演行列，引領眾多新人們一起熱舞炒熱氣氛，讓充滿幸福的體育館內，瞬間增添熱絡氛圍，為婚禮活動揭開活力滿滿的序幕。新人遊行時，新人代表搭上特戰突擊車，並由憲兵重型機車隊與陸軍樂隊前導，率領120對新人共同幸福遊行，陳副司令亦率領大漢營區官兵夾道歡迎，隨後與新人們一同施放幸福氣球，獻上陸軍衷心的祝福，隨著氣球冉冉升起，象徵新人們迎向更幸福美好的婚姻生活。新人進場時，特別安排由20位英姿挺拔的陸軍儀隊搭起的幸福劍門，成為婚禮盛大隆重的開場儀式。當每對新人攜手步入劍門，更象徵彼此為婚姻立下堅毅忠誠、守護摯愛的信念。典禮首先由新人行結婚禮、交換愛的信物，並由陳副司令宣讀結婚命令，新人代表航特部鍾佳安上尉伉儷在官兵及親友的見證下，於結婚證書鈐印，同時代表所有新人致謝詞，120對新人們在大家祝福中，彼此深情擁吻，完成人生中最重要的婚姻大事。陸軍臉書專頁也特別舉辦「創意軍事風格照」票選活動，提前為聯合婚禮系列活動暖場，吸引眾多新人踴躍投稿參加，更為婚禮增添甜蜜溫馨氛圍；聯合婚禮會場外特別設置AH-64E阿帕契攻擊直升機、雷霆2000等裝備陳展及婚禮裝置藝術，供新人和親友們留念，共同紀錄新人們專屬的陸軍聯合婚禮回憶。