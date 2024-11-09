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美國總統大選落幕，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）即將再度入主白宮，川普曾多次表示台灣應向美國支付防衛費用，外媒報導明年台灣將擴大對美軍購。對此，民眾黨外交國防立委林憶君表示，台灣應該保持開放態度，因為這可能也是台灣國防產業的契機。路透報導，美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，「在國防方面，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手與他們（川普政府）交涉，這將是重要的大手筆交易」，且時間點可能就在明年的第一季，被解讀為明年川普政府將會要求台灣掏更多錢購買軍備。林憶君進一步分析表示，明年度台灣國防總預算6,470億元，其中691億是「陸海空戰力提升特別預算」跟「新式戰機採購特別預算」兩筆特別預算貢獻的，這兩筆特別預算都在2025年完成付款，後續沒有其他計畫的話，國防預算將會出現尷尬的斷崖式下跌。而國防部唯一新增較高額的軍事投資是「潛艦國造」計畫，付款高峰從2027年到2035年間，每年要支付200~300億元不等。林憶君提到，兩筆特別預算結案後的預算空白與潛艦國造預算的此消彼漲之下，每年至少還有300~400億的軍事投資空檔，因此台灣國安單位現在開始與共和黨討論往後的軍事投資計畫有跡可循，更何況國軍各軍種現在還有大量的老舊過時裝備都因為預算不足只能苦苦支撐。林憶君也提醒，除了向美國採購先進的裝備之外，也必須考量美國國防產能嚴重不足的問題，因此政府在與美方討論提高台灣國防支出的時候，應該以此為籌碼，提出「台美共同生產」、「維修在地化」，以及強化台灣「國防自主」三個要求。實際上這三個路線都可以達到緩解美國產能不足、促進台灣國防產業發展與升級、降低成本，以及加強台美國防產業融合的效果，對台美雙方的產業和安全都有幫助，是雙贏的結果。