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▲新冠流感疫苗及流感疫苗夜間施打站。（圖／屏東縣府提供）

▲新冠流感疫苗及流感疫苗假日施打站。（圖／屏東縣府提供）

近期國內腸病毒疫情持續升溫，呼吸道傳染病亦蠢蠢欲動。屏東縣府衛生局呼籲民眾提高警覺，務必落實勤洗手、戴口罩，並接種當季疫苗以加強防護措施。為便利民眾接種疫苗，33鄉鎮市衛生所將於8日、9日特別增設夜間及假日疫苗雙打站，讓民眾可在更彈性的時間內完成接種。根據疾病管制署最新監測資料顯示，腸病毒全國門急診就診人次較前週增加4.7%，疫情呈上升趨勢，並已進入流行期。衛生局指出，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中幼童若感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼兒接觸，以防止交叉感染。特別是感染後的一週內，家長需密切觀察幼兒健康狀況，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往腸病毒重症責任醫院（包括屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、東港安泰醫院、輔英醫院）就醫，以爭取黃金治療時間，降低重症風險。此外，衛生局強調，接種疫苗是預防感染的有效方法。目前屏東縣公費流感疫苗僅剩7萬餘劑，呼籲符合公費接種資格的民眾盡早完成接種。民眾可攜帶健保卡、兒童健康手冊、或補接種通知單前往疫苗接種站，或就近至公費疫苗合約院所施打，以提升自身保護力、共築社區健康屏障。