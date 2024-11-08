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年末轉職潮即將來臨，全球領先線上英語教育平台TutorABC看準職場人士提升英語力需求，推出「雙11進修專案」三重優惠，包括購課最高85折折扣、加贈111堂國際時事英語課程、購課最高27,000元折扣，以及1,111元電商購物金回饋，為明年轉職大潮預做準備。根據104人力銀行最新發布的「臺灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告」指出，高達81.6%的企業重視國際化人才培育，近六成企業認為英語能力直接影響工作表現，且其受重視程度逐年提升。調查更顯示，具備商務英語能力的求職者，平均薪資較同職級高出15-20%，面試機會增加近10次。若是理工科系畢業生，職位如有英語要求，薪資比平均起薪最高可多8000元。值得注意的是，這股趨勢不僅限於外商企業，越來越多台灣本土企業也將英語溝通能力列為基本要求，特別是在跨國團隊合作、商務談判等場合，員工的英語表現更直接影響專案進度及客戶對公司的整體觀感。「後疫情時代，企業更加重視員工的英語溝通實力，特別是遠距工作成為常態後，流暢的跨國交流能力往往決定專案成敗。」TutorABC行銷副總黃馨儀表示，「我們觀察到越來越多上班族選擇在年底檢視職涯發展，提前為來年轉職做準備，因此推出劍橋商務英語課程，希望能協助職場人士突破語言障礙，在職涯發展路上走得更寬更遠。」為滿足職場人士的實戰需求，TutorABC獨家推出的「劍橋商務英語課程」，由英國劍橋大學出版社獨家官方授權，結合劍橋認證師資與牛津螺旋法教學系統，涵蓋近70種職場情境，全方位培養職場英語即戰力。課程設計特別聚焦職場常見英語痛點，包括：如何在跨國會議中處理簡報內容不清、口音聽不懂的問題；財報數字的精準表達方式；以及遇到專案延誤時與外籍客戶的最佳溝通策略等。此外，課程還涵蓋商務電話應對、合約談判技巧等進階商務情境，確保學員能在各種職場場合展現專業水準。因應企業對語言認證的高度重視，TutorABC更首創將多益考題融入課程設計。透過專業教研團隊嚴選的情境導向試題，學員除了能在實際職場情境中活用英語，更可同步提升認證考試實力，一舉達成職場溝通與證照考試的雙重目標。根據TutorABC內部追蹤數據，超過65%完成劍橋商務英語課程的學員在一年內實現職涯躍進，其中約四成成功轉職至跨國企業。這項數據不僅印證了專業英語能力對職涯發展的重要性，也反映出企業對具備國際溝通能力人才的殷切需求。隨著2024年腳步逼近，企業數位轉型與國際化趨勢加速，商務英語能力已從加分條件蛻變為職場必備技能。本次雙11進修方案除了提供超值課程優惠，更特別加碼111堂國際時事英語課程，透過國際新聞、產業趨勢等多元主題，協助學員培養國際視野，掌握產業脈動。黃馨儀指出，TutorABC期望透過專業實惠的進修方案，幫助更多職場人士在年後轉職潮中搶得先機，為職涯發展創造嶄新契機。本次雙11優惠活動將持續至11月底，有志提升職場英語力的上班族不妨把握機會，及早為明年職涯發展預做準備。TutorABC是全球領先的線上教育平台，由英國牛津大學與劍橋大學官方獨家唯一授權支持，自2004年起深耕線上教育，以透過終身學習提升生活品質為使命，並持續拓展海外市場，和Oxford、Cambridge、Barron’s、Kaplan等世界級教育機構，及全球400多間大學合作，致力為個人及企業提供全方位的英語、中文、檢定考試及遊留學服務。TutorABC擁有強大的AI配對技術，100%國際認證師資及專業教材，能打造彈性、優質且專業的個人化課程，全球上百個國家，超過一億名學生、三萬名教師，都成功透過TutorABC的平台進行語言學習互動。