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現代智慧手機能「偷聽」使用者對話已經不稀奇，但連廚房裡的氣炸鍋都要「監控」用戶？英國消費者組織「Which?」調查發現，能夠收集個人資料的氣炸鍋和裝有追蹤器的數位喇叭等智能設備都有「過度監控」之嫌，並點名小米等3家氣炸鍋品牌。根據《衛報》報導，「Which?」測試了小米、Aigostar及Cosori的氣炸鍋，發現3款氣炸鍋都會要求透過App獲取用戶手機的錄音許可，這些所謂的智能氣炸鍋，主打讓用戶未回家前便可遠端連線控制氣炸鍋開始工作，因此需要在手機安裝管理App，而這些App包括追蹤並取得許多用戶個資的功能，要求錄音許可也是其中之一。「Which?」表示，小米智慧家電的App連接了Facebook、TikTok廣告網路的追蹤器，且根據用戶所在位置，也可能連結至騰訊的追蹤器。另外，小米和Aigostar的氣炸鍋還會將用戶個資發送到中國的伺服器，儘管在產品的隱私權聲明已有事先註明。除了氣炸鍋，「Which?」也針對智慧手錶與數位喇叭進行調查，同樣發現有類似的「過度監控」現象，某些數位喇叭預裝了Facebook、Google和數位行銷公司Urbanairship的追蹤器，而某些智慧手錶會要求手機侵入性的存取權限，通過定位追蹤、錄音、存取檔案等方式來介入使用者的手機。對此，小米回應表示，尊重用戶隱私是公司的核心價值之一，且完全遵守英國的個資保護法，「我們不會將任何個資出售給第三方」。小米也指出，「小米之家」（Xiaomi Home）App的錄音權限並不適用於氣炸鍋，因氣炸鍋非直接透過語音指令或視訊通話操作。英國資訊專員辦公室（ICO）表示，「Which?」的調查顯示，「許多產品不僅無法滿足我們對資料保護的期望，也無法滿足消費者的期望」。ICO鼓勵消費者檢查他們購買的智慧產品是否有實體開關，以供防止這些產品收集語音資料。ICO呼籲，人們應對誰能獲取你的個資保持警惕，並認識到這些產品在設置過程中建議的某些資料共享或權限，實際上對於產品的運行來說並不是必需的。