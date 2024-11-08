隨著現在健康意識越來越高，開始注重養身的人也增多不少，像是不僅在手搖上許多人愛喝無糖口味，連超商新品推出也不斷以無糖茶類為主。近日就有網友分享自己看到超商新品又是無糖茶，發現近幾年已經多了好幾種無糖茶品牌出現，好奇是不是大家口味已經改變，貼文引起討論。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天去超商又看到一瓶有茶葉的無糖茶，第一次看到有茶葉直接塞在裡面的，也想起超商以前在小時候瓶裝飲料大部分都是有糖居多，結果現在一字排開，無糖的茶類幾乎都是整排的，年紀大好像真的沒辦法再喝有糖的茶了。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在真的是無糖茶的天下，超商好幾瓶都銷量超好」、「真的年紀大完全不能喝甜的，主要是超商無糖茶都很便宜，CP值是手搖飲好幾倍」、「每個月至少喝超商無糖茶10瓶以上，已經是趨勢了」、「這幾年無糖茶品牌真的多超多！台灣人的口味真的有改變，廠商也抓準趨勢」。
超商無糖茶時代來臨！7-11搶攻市場「冷泡茶」爆紅
事實上，回顧過去只有幾大品牌的無糖茶可以選擇，近幾年可以說是無糖茶的時代來臨，走進超商冰櫃一字排開無糖茶的品牌選擇真的非常多，尤其以綠茶、紅茶、烏龍茶、鐵觀音系列最多，每種都有其愛好者，隨著年齡的增加，無糖茶已經是許多人喝飲料的首選，對健康也不會造成負擔。
而如果說到近日討論度最高的無糖茶，那就非7-11最近新推出的「冷泡茶」莫屬，有網友在臉書社團「7-11全家新品分享區」貼文就提到「7-11這罐冷泡茶有茶葉還有濾網可以過濾茶葉，第一次看到真的有茶葉的冷泡茶耶！瓶子也很好看，喝完也可以當小水壺，都不捨得丟掉，口感真的不錯。」
《NOWnews》記者也實際查詢官網資料，發現這是最近7-11才剛推出的新品，一共有2款，分別是紅色包裝「玫瑰紅玉紅茶」以及綠色包裝「梨山高山茶」，玫瑰紅玉紅茶上面還有大馬士革花瓣增加香氣，採用的是台灣特有紅玉茶葉；而梨山高山茶則是嚴選1500公尺以上的茶葉沖泡，對愛飲茶的人來說，兩款冷泡茶最近在網路上評價都頗高，現在還有促銷活動2瓶88元，有興趣的民眾也可以買來嚐鮮囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在真的是無糖茶的天下，超商好幾瓶都銷量超好」、「真的年紀大完全不能喝甜的，主要是超商無糖茶都很便宜，CP值是手搖飲好幾倍」、「每個月至少喝超商無糖茶10瓶以上，已經是趨勢了」、「這幾年無糖茶品牌真的多超多！台灣人的口味真的有改變，廠商也抓準趨勢」。
超商無糖茶時代來臨！7-11搶攻市場「冷泡茶」爆紅
事實上，回顧過去只有幾大品牌的無糖茶可以選擇，近幾年可以說是無糖茶的時代來臨，走進超商冰櫃一字排開無糖茶的品牌選擇真的非常多，尤其以綠茶、紅茶、烏龍茶、鐵觀音系列最多，每種都有其愛好者，隨著年齡的增加，無糖茶已經是許多人喝飲料的首選，對健康也不會造成負擔。
而如果說到近日討論度最高的無糖茶，那就非7-11最近新推出的「冷泡茶」莫屬，有網友在臉書社團「7-11全家新品分享區」貼文就提到「7-11這罐冷泡茶有茶葉還有濾網可以過濾茶葉，第一次看到真的有茶葉的冷泡茶耶！瓶子也很好看，喝完也可以當小水壺，都不捨得丟掉，口感真的不錯。」
《NOWnews》記者也實際查詢官網資料，發現這是最近7-11才剛推出的新品，一共有2款，分別是紅色包裝「玫瑰紅玉紅茶」以及綠色包裝「梨山高山茶」，玫瑰紅玉紅茶上面還有大馬士革花瓣增加香氣，採用的是台灣特有紅玉茶葉；而梨山高山茶則是嚴選1500公尺以上的茶葉沖泡，對愛飲茶的人來說，兩款冷泡茶最近在網路上評價都頗高，現在還有促銷活動2瓶88元，有興趣的民眾也可以買來嚐鮮囉！