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▲網友發現以前在超商看到飲料都是有糖飲料居多，但近幾年台灣人口味改變，無糖茶的選項變超多。（示意圖／Pixabay ）

▲7-11最近推出新款無糖冷泡茶，不僅有茶葉添加其中還有濾網設計，最近在網路上熱度頗夯！（圖/Threads）

隨著現在健康意識越來越高，開始注重養身的人也增多不少，像是不僅在手搖上許多人愛喝無糖口味，連超商新品推出也不斷以無糖茶類為主。近日就有網友分享自己看到超商新品又是無糖茶，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天去超商又看到一瓶有茶葉的無糖茶，第一次看到有茶葉直接塞在裡面的，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這幾年無糖茶品牌真的多超多！台灣人的口味真的有改變，廠商也抓準趨勢」。事實上，回顧過去只有幾大品牌的無糖茶可以選擇，，每種都有其愛好者，隨著年齡的增加，，有網友在臉書社團「7-11全家新品分享區」貼文就提到《NOWnews》記者也實際查詢官網資料，發現這是最近7-11才剛推出的新品，，玫瑰紅玉紅茶上面還有大馬士革花瓣增加香氣，採用的是台灣特有紅玉茶葉；而梨山高山茶則是嚴選1500公尺以上的茶葉沖泡，