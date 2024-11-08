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▲中信金控獲《康健雜誌》頒發「2024 CHR健康企業公民」金獎，由中信金控副總經理陳文榮代表受獎。（圖／中信金控提供）

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）致力打造健康幸福職場，實踐We are family品牌精神成效獲各界肯定。《康健雜誌》今（8）日舉辦「2024 CHR健康企業公民」頒獎典禮，中國信託金控獲頒大型金融業金獎殊榮，由中信金控副總經理陳文榮代表受獎。《康健雜誌》主辦之「2024 CHR健康企業公民獎」總計226家企業報名，評選依據為企業如何針對健康意識、飲食、活動、管理四大面向照顧員工身心靈健康。中信金控以提供健康安全的飲食選擇與用餐環境、對員工安全及健康風險管理的實際作為，以及多元完整且具有成效的活動規畫，包括醫師諮詢與健檢安排、心理諮商與講座、母嬰照顧、員工飲食與餐廳、社團活動與自我發展課程講座脫穎而出。中信金控視人才為公司永續發展之關鍵資本，秉持創辦人辜濓松先生理念，中國信託視員工如家人，高度重視同仁身心健康，優先改善高血壓等高風險健康議題，設置血壓計落實醫務室血壓量測，將高風險同仁列入醫生諮詢面談及關懷名單。同時舉辦飲食、運動和減脂等主題衛教講座，嚴格監督員工餐廳供餐品質，陸續取得ISO 22000&HACCP食品安全、環境部環保餐廳與台北市政府餐飲衛生管評鑑優等認證，菜單規劃以原型食物為主，推出多款低熱量健康餐點，更聘請營養師檢視與調整菜色內容，餐點不僅美味亦讓同仁吃的安心又健康。為鼓勵同仁健康生活，中信金控設置健身房、飛輪教室、游泳池、籃球場與按摩舒活館等多元設施，同仁可免費使用；另設立圖書館與藝文空間，舉辦自我發展課程與藝文講座，更補助社團經費，現已開設31個動靜態社團，2023年舉辦近2,000場活動、累積近2萬8,000參與人次。針對同仁身心健康管理，提供優於法令的健檢方案並設有護理團隊隨時照護與諮詢，每年亦給予同仁及其一等親8次免費心理師駐點諮商服務，今年增加母性保護產假、陪產假天數及提高生育補助，更提供全薪親子假，鼓勵同仁參與子女學校活動，增進親子關係與家庭幸福。中國信託持續以守護同仁身體及心理健康為目標，主動積極支持員工，營造如同「家」的溫暖氛圍，創造身心健康的良好工作環境，打造成為「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。