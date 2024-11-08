美國總統大選結果出爐，共和黨總統人選川普成功當選，選舉當晚隨即發表勝選演說，這場受到選舉受到全球關注，知名成人影片網站「Pornhub」統計，當晚開票前湧入大量網友，在開票時一度下滑，最後隨著川普宣布勝選，流量再度噴發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據紐約郵報報導，Pornhub公布5日當天的流量分析，當天凌晨5時左右開始有大量使用者湧入，比平時多出9%，在上午7時至8時，平均流量更比平均值高出15%。

隨著開票時間逐漸逼近，到了美東時間下午3時，流量跌到平均值以下，晚間7時低於平均值19%，直到6日凌晨，使用者開始回歸，在6日凌晨3時至4時達到高於平均值11%的高峰。

與此同時，川普正好在美國時間6日凌晨2時45分上台宣布勝選，這也是Pornhub流量止跌回升的時間點。

Pornhub官方指出，5日凌晨6時至晚間6時的流量，比平均值成長了7%。

紐約郵報與Pornhub 官方戲稱，「我們只能假設，在歷經各州清點選票的漫漫長日，人們需要放鬆一下」。

巷仔內／美國大選民調檢驗！紐時與CNN淪反指標　最神準民調出爐

川普勝選後風向變了？兩位民主黨眾議員發聲反對跨性別運動員

川普勝選！好萊塢一票人喊搬離美國　福斯與專家群嘲：說說而已

大規模驅逐非法移民來真的！川普：不計代價一定要兌現

關鍵字