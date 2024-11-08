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美國總統大選結果出爐，共和黨總統人選川普成功當選，選舉當晚隨即發表勝選演說，這場受到選舉受到全球關注，知名成人影片網站「Pornhub」統計，當晚開票前湧入大量網友，在開票時一度下滑，最後隨著川普宣布勝選，流量再度噴發。根據紐約郵報報導，Pornhub公布5日當天的流量分析，當天凌晨5時左右開始有大量使用者湧入，比平時多出9%，在上午7時至8時，平均流量更比平均值高出15%。隨著開票時間逐漸逼近，到了美東時間下午3時，流量跌到平均值以下，晚間7時低於平均值19%，直到6日凌晨，使用者開始回歸，在6日凌晨3時至4時達到高於平均值11%的高峰。與此同時，川普正好在美國時間6日凌晨2時45分上台宣布勝選，這也是Pornhub流量止跌回升的時間點。Pornhub官方指出，5日凌晨6時至晚間6時的流量，比平均值成長了7%。紐約郵報與Pornhub 官方戲稱，「我們只能假設，在歷經各州清點選票的漫漫長日，人們需要放鬆一下」。