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▲立委伍麗華（左）與會為來自全國好手加油打氣。（圖／台灣原住民拳擊協會提供）

▲原民會主委曾智勇支持選手們在國內外賽事中發光發熱。（圖／台灣原住民拳擊協會提供）

第九屆全國原住民拳擊錦標賽將於今（8）日至10日在屏東縣立體育館登場，由台灣原住民拳擊協會與屏東縣政府攜手主辦。這場賽事集結來自全國的頂尖原住民拳擊好手，為觀眾帶來三天精采刺激的比賽。開幕式特別邀請原住民電音DJ汝妮（Dungi Sapor）擔任表演嘉賓。汝妮以結合原住民文化與電音的獨特演出風格享譽國際，她的表演不僅展示傳統文化的魅力，更象徵著原住民拳擊運動正朝向年輕、活力的方向邁進。協會理事長徐富貴表示，感謝所有支持賽事的選手、教練及夥伴。他強調，協會推動原住民拳擊運動的目的不僅在於提升技術水準，更希望透過拳擊展現原住民文化的堅毅精神，期盼更多年輕人加入拳擊運動，以此強化身心，將台灣原住民的勇氣與韌性傳承發揚。原民會主委曾智勇指出，拳擊運動已成為展現原住民韌性與勇氣的重要平台。他表示，原民會將持續投入資源，支持選手們在國內外賽事中發光發熱，並強調對協會的長期推動工作給予高度肯定。立委伍麗華表示，對協會一步一腳印推動拳擊運動，不僅實現選手的夢想，也讓台灣原住民在國際間獲得認同與尊重，期盼協會未來持續帶領原住民拳擊運動邁向新高度。為激勵選手士氣，大會特別安排選手之夜活動，邀請奧運選手及知名歌手登台為選手加油。奧運英雄的現身，不僅為原住民拳擊選手注入無限動力，更象徵拳擊選手們卓越的體育天賦與毅力，激勵他們在賽場上勇往直前。