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▲「浩角翔起」離開電視台後轉戰網路，如今有望回歸TVBS主持。（圖／《鬧著玩》提供）

▲詹仁雄（中）上傳和蔡康永（左）、小S（右）的合照，引發外界瘋猜《康熙來了》會回歸。（圖／翻攝自詹仁雄臉書）

▲《康熙來了》是不少觀眾心目中的經典節目，然而節目回歸的希望並不大。（圖／翻攝自YouTube我愛貓大）

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）、浩子（謝炘昊）從TVBS節目《食尚玩家》起家，擁有許多忠實觀眾，卻因為節目播出時段更改，班底集體出走創立網路頻道《鬧著玩》，如今TVBS主動拋出橄欖枝請他們回歸，雙方已經取得共識，正在洽談中；然而同是經典節目的《康熙來了》卻沒有那麼順利，主要關鍵就是卡在主持人蔡康永、小S的意願。2018年因為戲劇《女兵日記》收視亮眼，《食尚玩家》的播出時間被往後挪，變為晚間11點播出，雙方經過多次協調仍破局，因此班底集體出走，時隔6年過去了，TVBS主動邀請雙方再度聯手，消息指出，他們目前相談甚歡，TVBS也親自證實：「促成中，樂見其成！」要看到《食尚玩家》老班底浩角翔起、莎莎和楊永烈等人合體似乎不是夢。同樣被觀眾敲破碗求復出的停播節目還有《康熙來了》，今年5月時，製作人詹仁雄曾在臉書上傳一張和小S、蔡康永的合照，並在文中寫下：「好多人都說他有一段青春是康熙，要不要把小鳥抓回來？」暗示《康熙來了》可能會回歸，當時中天也回應，確實雙方有初步接觸，但細節並沒有確定，強調目前都在討論中，讓不少粉絲十分期待。然而希望很快就被撲滅，身為主持人之一的蔡康永，不只一次表達自己的意願並不高，直接表示自己沒有這項計畫，他曾和小S協商做3集特別版讓觀眾們過過癮，但詹仁雄卻向電視台談了1季，由於長度超出預期，雙方談不攏，最後只能作罷，蔡康永認為過去《康熙來了》的主持風格詼諧有趣，和現在總要求「內容正確」背道而馳，更怕觀眾會很快失去新鮮感，目前只想專心寫書，「不想做事，我已經做夠了。」另一方面，小S也坦言，關於《康熙來了》回歸，她有和蔡康永討論過，但兩人擔憂的部分都是一樣的，再合體做節目內容和來賓都會差不多，「這節目真的是一個很美好的回憶，停留在那邊就好，我們再復出的話，你們覺得會超越以前嗎？」儘管相較蔡康永的反應，小S比較沒有把話說死，但目前看來《康熙來了》要回到螢光幕前仍希望渺茫。《NOWnews今日新聞》再次詢問詹仁雄關於《康熙來了》的進度是否有曙光，他表示：「回憶殺是偶像的信仰、是年輕的旋律，笑中帶淚，淚完再開始找青春，缺的是明星，是新媒體的聚眾，還有不限定在螢幕以內，至於本人殺過的回億，怎麼可能輕輕放下？」話中似乎仍帶有一絲絲希望。