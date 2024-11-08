我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈春華提醒，過機場安檢時應該穿得越簡單越好，最好不要戴圍巾。（圖／沈春華臉書）

資深主播沈春華在新聞業深耕多年，離開主播台之後，她仍不時在社群平台分享自己的日常生活。近日她就透露，去中國上海旅遊，沒想到在虹橋機場一連發生2次意外，先是衣服和圍巾被捲入輸送帶輪軸，導致她的頭頸被往下扯，接著又因為太心急，邊講電話邊走路，當場跪地重摔。她只能慶幸沒有發生重大意外，但還是希望以自己的經驗提醒大家不要貪快，和她發生一樣的狀況。沈春華在臉書透露，近日到上海展開3天旅行，和朋友都只帶了隨身行李箱，一行人到X光偵測機檢查，正當行李準備要從輸送帶出來時，她彎下腰搬行李，「在毫無警覺的情況下，我發現自己的長圍巾和披風式的針織外套，竟已雙雙被『絞入』自動輸送帶，和緊緊靠在一起的鐵架細縫中，我整個頭頸被快速縮短的圍巾往下拉」，她嚇得急忙喊「停住停住！」雖然當下頭部迅速脫逃，但她的圍巾和衣襬仍持續被捲入，所幸隨後機場人員及時按下按鈕，才沒有發生更嚴重的事情。之後眾人一起合力將沈春華的衣服和圍巾拉出來，「檢視著『遇難』的圍巾和外套，竟然都沒破，兩位友人在旁邊目睹這一切，感覺比我還驚嚇。」但這個意外也提醒沈春華，雖然已經出入機場多次，但通過安檢輸送帶時，衣服還是應該越簡單越好，最好不要穿戴圍巾，希望以自己的經驗提醒眾人。但禍不單行，沈春華後來急著開通網路要和家人報平安，但一直找不到「網路漫遊」的選項，於是著急打電話給客服，並邊拉著行李箱快走，「說時遲那時快，我一腳踩空，右腳和左腳先後膝蓋著地，原來我沒有注意到停車場的地面，出現了一個大約20公分的高低差，我就這樣重重跌了一跤。」她當場痛得閉上眼睛，也懊惱剛經歷過教訓，但自己個性依舊著急，驚覺老天爺肯定是想要讓她學到教訓，「提醒所有的朋友們，『小心不蝕本』，人生不必貪快，所謂『慢活』在我們的這個年歲很有深意。」