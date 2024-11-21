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▲蔡康永（左）和小S（右）扮成阿凡達為金馬做宣傳。（圖／TGHFF YouTube）

▲曾寶儀（左）和父親曾志偉（右）一同擔任頒獎人。（圖／PTLB221 YouTube）

▲小S和曾寶儀在台上這一抱，讓收視率瞬間衝高，也讓兩人的恩怨煙消雲散。（圖／PTLB221 YouTube）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心舉行，這次主持人由拿過兩次金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任，紅毯主持則由楊千霈、徐鈞浩、王渝萱負責；過往歷屆金馬主持橋段一直都是粉絲津津樂道的話題，其中第47屆的金馬獎更是大型搞笑現場，當時主持人由最強綜藝節目《康熙來了》的小S（徐熙娣）、蔡康永兩人擔綱，小S更與過往的情敵曾寶儀在台上擁抱和解，成為該屆典禮一大話題。第47屆金馬獎頒獎典禮，當時辦在桃園展演中心，主持人由小S、蔡康永兩人負責，而兩人也在金馬前夕拍了宣傳廣告，以2010年當時最流行的「阿凡達」風格，裝扮成納美人，還吐槽地球上的人們為了金馬獎盃較勁十分可憐，惡搞畫面讓網友笑到不行。不只如此，小S和蔡康永在紅毯上的表現更是相當搶鏡頭，小S在紅毯上以一襲白色禮服優雅現身，性感程度破表，一出場就成為許多媒體和粉絲搶拍的對象；而向來知性的蔡康永卻以頭戴「鳥籠」的造型現身，一身黑色羽毛西裝配以黑馬靴，充滿了噱頭與賣點。頒獎典禮上也有不少爆笑環節，蔡康永和小S在台上唱雙簧，幾乎將金馬獎變成了《康熙來了》，其中蔡康永在宣讀頒獎人時，故意將曾寶儀、曾志偉兩人的名字寫在小紙條上讓小S看，沒想到小S下一秒便轉身試圖離席，原因是她曾被曾寶儀介入與黃子佼的戀情，讓網友笑翻。而曾寶儀在和父親曾志偉一同上台後，隨即被老爸要求和主持人打招呼，曾寶儀也大方表示：「康永哥好，小S好。」讓小S尷尬到不行：「妳好。」接著曾寶儀更故意詢問小S為何不到頒獎台前和她互動，讓她下不了台階，只好和蔡康永一同上前，最終在曾志偉的慫恿下，兩人也在這場典禮上一抱泯恩仇，小S事後還刻意製造笑點：「我抱她的同時我其實在捏她！」讓眾人哄堂大笑。