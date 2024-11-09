知名遊戲論壇「巴哈姆特 28 週年站聚」於11月9日、10日在圓山花博爭艷館盛大舉行，以「超級電玩大亂鬥」作為主題，結合近300攤遊戲動漫主題攤位，同時也回歸過往板攤形式，打破線上、線下界線，讓玩家們可以在這場年度盛事，一同玩樂，而在本屆活動擔任硬體贊助的「欣亞數位」，也在現場設攤，展示賽車模擬器、炫彩封閉式水冷主機，還有超過80項的活動商品，想要撿好康的消費者們，千萬不要錯過。
今年巴哈站聚，其中一大亮點，就是「板攤區」回歸，現場45攤由遊戲、動漫作品愛好者自主籌劃，包含遊戲試玩、對戰比賽、周邊展示等，而在本屆活動擔任硬體贊助的「欣亞數位」，除了提供40組的巴哈限定機、70台的電競螢幕，在現場展示後販售，也到場設攤，超過80項的「排隊商品」，以及「現場促銷」，包含零組件、電競周邊、嚴選筆電等，部分商品最低4折起。
除了品項價格超殺，欣亞數位現場還架設體驗區，一座超逼真MOZA RACING賽車模擬器，搭配三面曲面螢幕，讓人就像置身真實賽道，另一旁則有曜越科技感爆表的封閉式水冷主機，還有MONTECH的最新機殼、機械鍵盤，風扇，週末想要來一場沉浸感十足的ACG活動，不妨前往一探究竟，更別忘了到欣亞數位挖寶撿便宜，詳細優惠資訊，可前往官網查詢。
「巴哈姆特 28 週年站聚」活動資訊
活動日期：2024年11月9日至11月10日
開放時間：10:00至18:00
活動地點：圓山花博爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）；欣亞數位攤位（入口處右邊第一攤）
交通方式：可搭乘台北捷運淡水線，至圓山站 1 號出口
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除了品項價格超殺，欣亞數位現場還架設體驗區，一座超逼真MOZA RACING賽車模擬器，搭配三面曲面螢幕，讓人就像置身真實賽道，另一旁則有曜越科技感爆表的封閉式水冷主機，還有MONTECH的最新機殼、機械鍵盤，風扇，週末想要來一場沉浸感十足的ACG活動，不妨前往一探究竟，更別忘了到欣亞數位挖寶撿便宜，詳細優惠資訊，可前往官網查詢。
「巴哈姆特 28 週年站聚」活動資訊
活動日期：2024年11月9日至11月10日
開放時間：10:00至18:00
活動地點：圓山花博爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）；欣亞數位攤位（入口處右邊第一攤）
交通方式：可搭乘台北捷運淡水線，至圓山站 1 號出口
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