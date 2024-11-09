我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開店約70年的鄭記豬腳飯，門口經常看到排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲每份豬腳飯賣130元，份量不小，用料也相當豐富。（圖／記者葉盛耀攝）

▲滷大腸很大一份，同樣滷製到相當夠味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲包含豬腳、滷蛋、大腸等，外觀都滷到如黑金般發亮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲鄭記豬腳飯還提供大骨與筍絲煮成的湯頭，可以免費喝到飽。（圖／記者葉盛耀攝）

民國四十二年（1953年）創立的「鄭記豬腳飯」，就在捷運北門站附近，老派裝潢有著懷舊氛圍，這裡已經不僅老台北人會來吃，外籍觀光客包含香港人、韓國人等也常是座上嘉賓。因為名為「豬腳」，不少人會誤以為是帶骨或帶蹄的滷豬肉，其實是刻意去骨的腳蹄部位，可能比較接近俗稱的「腿庫」部位，一大塊連皮帶肉，肥瘦比例恰到好處，據說是用老滷汁、三星蔥、紅蔥油、肉桂粉、冰糖、八角等材料滷煮，而且還講究不能當天現滷現賣，而是要再保存過一晚後，第二天再加熱滷製後才販售。尤其每次來店內看到那噴香滷汁內的滷豬腳肉還持續小火「加持」，且載浮載沉著，總讓人不禁猛吞口水。長時間滷製的豬腳肉剛上桌時，往往形狀並非那樣完好，吃起來柔嫩不柴，帶點肥滋滋的口感相當潤口舒心，且醬香味十足，略偏甜的滋味較像南部口味。一旁的配菜也不馬虎，高麗菜、青菜、酸菜，帶出爽脆口感，不僅豬腳色澤夠黑，連滷蛋也滷到好像鐵蛋一般，吃起來果然Q實又夠味。除了豬腳飯，東坡肉飯也同樣入味，這天記者還貪嘴點了份滷大腸，雖然一份要價150元，但是份量不小，且同樣滷到黑壓壓的顏色，就能判斷怎麼可能會不夠味，吃起來果真口感軟嫩帶點Q，配上店家自製辣椒，更是噴香迷人。這裡還有免費湯可以喝到飽，以大量的大骨加上筍絲熬煮出，清甜爽口，交由顧客可自行無限量取用。鄭記豬腳飯位在北門、近台北車站與西門町商圈，因此也有許多觀光客慕名來訪，正餐時間排隊等候已是日常，若較不想久候，建議選擇較偏的時段前往。鄭記豬腳飯地址：台北市中正區延平南路22號電話：02-2371-1366營業時間：11:00~20:00公休：週日