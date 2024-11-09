日籍二刀流球星大谷翔平上賽季成為自由球員後，與道奇簽下一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）合約，隨後本賽季儘管大谷受到手肘動刀影響，僅能以一刀流身分在場上奮戰，表現仍相當出色，例行賽繳出「54轟59盜」的史詩級數據，最終也幫助道奇成功奪冠。而大谷來到道奇隊後帶來的商機，可說是相當驚人，根據美國節目主持人AJ Pierzynski稍早透露：「光是靠大谷翔平一人的影響力，道奇隊目前就已經獲得了約1.2億美元(約新台幣38.7億元)的額外收入。」
大谷翔平合約價碼驚人 但具備極高附加價值
大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，這被認為是「歷史上最高價的合約之一」。美國運動商業企業家Joe Pompliano稍早在《Foul Territory》節目上指出，大谷的這份合約雖然金額驚人，但同時也具有極高的附加價值。
美國節目主持人透露 道奇已靠大谷賺進38億元
節目主持人AJ Pierzynski也提到，有消息指出光是靠大谷翔平一人的影響力，道奇隊目前就已經獲得了約1.2億美元(約新台幣38.7億元)的場外額外收入，Pompliano也認為這個數字相當合理，並指出大谷帶來的知名度，為球隊提升了極大的商業價值。
另外，大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，大谷的加入吸引了大量日本球迷到場觀賽，道奇隊本季周邊商品銷量高居聯盟榜首，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。
該段討論指出，大谷翔平不僅是頂級的球員，更因他的明星效應和日本市場的支持，為道奇隊帶來了巨大的經濟效益，並且遠超出他高額年薪的投資價值。
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大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，這被認為是「歷史上最高價的合約之一」。美國運動商業企業家Joe Pompliano稍早在《Foul Territory》節目上指出，大谷的這份合約雖然金額驚人，但同時也具有極高的附加價值。
美國節目主持人透露 道奇已靠大谷賺進38億元
節目主持人AJ Pierzynski也提到，有消息指出光是靠大谷翔平一人的影響力，道奇隊目前就已經獲得了約1.2億美元(約新台幣38.7億元)的場外額外收入，Pompliano也認為這個數字相當合理，並指出大谷帶來的知名度，為球隊提升了極大的商業價值。
另外，大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，大谷的加入吸引了大量日本球迷到場觀賽，道奇隊本季周邊商品銷量高居聯盟榜首，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。
該段討論指出，大谷翔平不僅是頂級的球員，更因他的明星效應和日本市場的支持，為道奇隊帶來了巨大的經濟效益，並且遠超出他高額年薪的投資價值。