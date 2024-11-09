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▲日籍球星大谷翔平在隨著洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍後，開心和隊友噴香檳慶祝，並在記者會上感謝妻子田中真美子的支持，並喊話明年將會繼續努力。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，加盟大聯盟第7年終於摘下首座世界大賽冠軍，他也替道奇帶來了無限商機。（圖／美聯社／達志影像）

日籍二刀流球星大谷翔平上賽季成為自由球員後，與道奇簽下一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）合約，隨後本賽季儘管大谷受到手肘動刀影響，僅能以一刀流身分在場上奮戰，表現仍相當出色，例行賽繳出「54轟59盜」的史詩級數據，最終也幫助道奇成功奪冠。而大谷來到道奇隊後帶來的商機，可說是相當驚人，根據美國節目主持人AJ Pierzynski稍早透露：「大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，這被認為是「歷史上最高價的合約之一」。美國運動商業企業家Joe Pompliano稍早在《Foul Territory》節目上指出，節目主持人AJ Pierzynski也提到，，Pompliano也認為這個數字相當合理，並指出大谷帶來的知名度，為球隊提升了極大的商業價值。另外，大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。該段討論指出，，並且遠超出他高額年薪的投資價值。