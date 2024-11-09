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新竹市警局偵查隊陳姓小隊長疑似包庇毒販，銀行帳戶出現超過5百萬不明金流，案經竹檢傳喚訊問後，認定陳男涉犯違反個資法、公務員洩漏國防及機密罪等，並依重罪、串證等理由聲押禁見，卻被法院連續2度裁定交保，檢方再提抗告，昨日逆轉裁定羈押禁見。新竹市警局爭議不斷，竹檢日前偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，意外從宋展瑞的手機中發現，有多名官警涉替「民眾」抽回交通違規逕行舉發單，遭檢方大動作搜索，共帶回28名官警，如今又在傳出員警涉貪。檢警調查，涉案陳姓小隊長在警界服務多年，曾偵破數起槍擊案，卻涉嫌利用職權洩露個資，並疑似在一起毒品案中包庇毒販，經深入追查掌握到其帳戶內，短期內有超過5百萬的不明金流進出，新竹地檢署10月發動搜索及約談。陳姓小隊長矢口否認，表示戶頭內沒有不明資金，實為投資所得，其中140萬餘元是向親友借貸，其餘則是友人借他資金週轉，帳戶僅有160萬元。竹檢仍認定陳姓小隊長涉犯違反個資法、公務員洩漏國防及機密罪等，並依重罪、串證等理由向法院聲押禁見。新竹地院先是裁定20萬元交保，後因竹檢掌握新事證再度聲押，法院仍裁定30萬元交保，檢方二度抗告後，經高院撤銷裁定發回更審，昨日下午裁定羈押禁見。新竹市警局表示，針對陳姓小隊長涉犯違反個資法及洩密案遭羈押，予以嚴懲停職處分，本分局也會積極配合檢方調查釐清，後續將視偵審結果從嚴究責，藉此維護警紀，絕不容許員警有違法犯紀情事，並強調「風紀是警察的命脈，再好的績效抵不過一件風紀案件」。