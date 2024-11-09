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世界各國因資安疑慮，祭出對TikTok的限制。加拿大下令解散TikTok境內業務，美國也簽訂相關法案，要求TikTok「不賣就禁」。然而，隨著TikTok成為川普重回白宮的一大助力關鍵，使得先前的強制分割案出現轉圜的可能。台灣政府對TikTok的限制態度又是如何？數發部表示，持續觀測美國通過TikTok剝離法案一案的進程。短影音平台TikTok已是當今青少年最喜愛的社群媒體平台之一，然而，隨著TikTok影響力與日俱增，背後存在資安與國安疑慮讓各國政府紛紛嚴陣以待。加拿大政府6日以觀家安全風險為由，下令解散中資公司TikTok在加國的業務，目前全球約有近20個國家和地區對TikTok實施不同形式的限制或封鎖措施，其中也包括美國與台灣。美國今年通過法案，要求TikTok中國母公司字節跳動，限期出售TikTok在美國的業務，否則手機的應用程式平台將強制下架TikTok。目前台灣針對TikTok的管理，主要以禁止公部門資通訊設備下載與使用為主，尚未擴大限制至民間，外界關切，未來台灣是否將跟進國際，採取更進一步的管制？對此，數發部回應《NOWnews今日新聞》，公務用的資通訊產品不得使用中國廠牌，以避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致機關機敏公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險。數發部持續觀測國際社會禁止使用TikTok情形，並就美國通過影音平台TikTok（抖音國際版）剝離法案一案持續觀測進程。若最後TikTok在美國落地，成為美國版TikTok，台灣可透過網域設定連到美國版TikTok，應用程式平台下載也是美國版TikTok，假使TikTok屆時不配合美國法規，當美國政府禁止時，自然無法讀取相關內容。不過，川普在美國總統選戰期間，擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴，有外媒報導分析，川普團隊頻繁發文，且內容多具爭議性，不僅能凝聚支持者，也是挑戰對手的一種策略，回頭來看TikTok可能是川普再度走向勝選的一大助力，使先前TikTok遭強制分割案出現轉圜的可能。在等待美國對TikTok的下一步動作之際，數發部提醒，任何上網行為都可能面臨風險，仍然必須注意相關的管控措施以及養成安全上網使用習慣，例如確保使用安全的網路連線、使用高強度密碼、保持軟體和作業系統更新、檢查隱私設定並了解隱私政策、留意發布的內容和地方及使用優質的防毒軟體並保持更新等。