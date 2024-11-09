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NBA美國職籃金州勇士將在台灣時間下週三，於主場迎戰達拉斯獨行俠，這也將是明星射手「K湯」Klay Thompson在離開灣區之後，生涯首度以客隊球員身分回到大通銀行中心。而根據消息指出，，當天進場的18064名球迷，都將拿到一頂限量的「船長帽」。根據美媒消息指出，金州勇士球團將在下周二(台灣時間週三)，替球隊過去的4冠功臣Klay Thompson舉辦致敬儀式。而勇士球團對於本場比賽十分用心，在K湯出場之前，美媒《ESPN》記者Malika Andrews，則進一步針對活動細節提出說明，「勇士隊接下來將於下週二（台灣時間週三）返回到主場大通中心，對陣達拉斯獨行俠，「勇士球團將把這場比賽稱為『向Klay船長致敬之夜』，到場的球迷每人都將獲贈一頂船長帽，這是象徵著過去Klay Thompson經常乘坐他那艘37英尺的漁船，前往大通中心的通勤方式。屆時球迷們將摘下帽子，向這位過去幫助球隊奪下4屆總冠軍的功臣致敬。」Malika Andrews如此寫下。Klay Thompson過去共替金州勇士效力了長達11個賽季，因此，也讓不少勇士球迷感到感傷。總計，生涯並在2015年、2017年、2018年、2022年，幫助勇士奪得4座NBA總冠軍。