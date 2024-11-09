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雲林縣農業處前處長呂政璋6日接任台灣金聯新任董事長，但8日右閃電請辭董座。台灣金聯資產管理股份有限公司是2001年由財政部與銀行商業同業公會全國聯合會主導下成立，目的是協助台灣各家金融機構處置不良債權，據傳年薪超過4百萬，但卻因公司業務性質特殊，董座並不好當，呂政璋3天請辭還不是最慘，前總統蔡英文的表姊、曾任勞動部次長的林美珠，還曾只當1天就閃辭。行政院前副院長施俊吉在2020年5月起擔任台灣金聯董事長，但他任期還有兩年卻突然遭撤換，4日開記者會說，合理懷疑自己是因為擋人財路被換掉。6日台灣金聯董事長交接，施俊吉仍稱自己不知道為什麼離開，「匹夫無罪，懷璧其罪」。至於呂政璋，就職時被問到，外界質疑是「小蘿蔔頭卡肥缺」，他也主動回應，「蘿蔔愈小愈好吃」。不過呂政璋上任3天，昨自行請辭，台灣金聯表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。至於林美珠，是在2018年12月12日擔任董事長，當時林美珠的人事案也遭質疑，但財政部說，林美珠曾擔任多項官職，依據專業考量，且具有法律背景，才會被找來任職。結果隔天林美珠就請辭，財政部說，林美珠因個人因素辭職，財政部對此表示尊重。