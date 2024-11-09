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高雄國際機場已回復7成航點及8成航班數，並於上週陸續開航高雄－岡山、高雄－富國島及高雄－釜山等航線，為滿足新航點帶來的旅客味蕾，登上臺灣米其林指南的祥和蔬食、林東芳牛肉麵等美食近期進軍高雄機場，提升機場餐飲體驗，讓旅客在候機時也能品嘗頂級餐飲，在離臺前留下對臺灣美好的味蕾記憶。長期在國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店，除了提供高品質販售服務，旗下的餐廳hómee KITCHEN也了解旅客用餐需求，努力提供旅客多元化的餐飲選擇，昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞指出，米其林美食代表高品質與精緻口味，其品牌知名度與信賴度也為旅客提供保障，米其林美食對於品質的追求與堅持，也是昇恆昌免稅商店希望帶給每位旅客的優質體驗。其中，曾入選台北米其林指南必比登推介的林東芳牛肉麵，繼進駐桃園國際機場後，近期也進軍臺北松山、高雄國際機場，其以蔬果、牛大骨、牛雜等熬煮而成的湯頭，搭配漂亮牛腱心，原汁原味提供旅客飄香半世紀的林東芳紅燒牛肉麵臻選套餐（$360），吃過的旅客都大讚「湯頭及牛肉跟在店上吃得一模一樣」！隨著現代人對於健康、環境及動物保育意識抬頭，吃素潮流不容小覷，昇恆昌免稅商店觀察此飲食趨勢，也陸續引進入選米其林指南的蔬食餐廳進駐機場，其中，臺北唯一連續7年獲臺灣米其林指南必比登推介的素食餐廳祥和蔬食，與hómee KITCHEN合作在桃園、高雄國際機場提供酸甜可口、帶有糖醋風味的「糖醋素雞丁飯」（$238），主廚精準調配糖醋黃金比例醬汁，採用非基因改造的素雞丁，外酥內嫩、軟Q多汁，顛覆大眾對素食想像。此外，4度榮獲臺灣米其林指南米其林綠星殊榮的陽明春天（士林），也進軍臺北松山、臺中國際機場，除了提供每口都充滿泰式風情的泰式打拋香米飯套餐（$280），還獨家與hómee KITCHEN聯名提供泰式風情十足的泰式綠咖哩小丸子（$320），清新開胃，令人回味無窮。曹惠鈞強調，專業、創新是昇恆昌免稅商店經營理念之一，無論是要品味臺灣經典的牛肉麵，還是清新的素食選擇，隨著米其林美食的進駐，讓機場不僅是旅客的出發地，也是美食探索的起點，未來也將持續開發、引進更多美味，讓旅客不需專程前往餐廳，就能在候機時享受精緻的餐飲體驗。