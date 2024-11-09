我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DK突襲亞特蘭提斯帝國。（圖／異色檔案 YouTube）

▲DK曝光機構斂財手法。（圖／異色檔案 YouTube）

▲DK喊話林瑄趕快離開組織。（圖／異色檔案 YouTube）

近期在YouTube圈內，最具話題的無非是邪教、心靈課程等相關議題，從YTR家寧創新頻道「秘月期POPOO」後，預告片的一舉一動都十分不自然且怪異，被質疑疑似加入邪教，後續網紅福爾思庭也站出來分享自己曾遭心靈課程洗腦，近日還有網友踢爆網紅金針菇、林瑄疑似加入神秘組織「亞特蘭提斯帝國」，對此異色檔案也拍片揭祕，主持人DK親自直擊「亞特蘭提斯帝國」據點，更痛批組織架構到處斂財：「就是社會亂源，說你們是邪教完全不過分！」異色檔案昨（8）日發布新片，表示要來談談林瑄被踢爆加入的「亞特蘭提斯帝國」，更直擊帝國據點，DK也詢問接待人員：「這個團體到底在做什麼？」沒想到對方開始談到靈魂學、世界觀，更表示要對他施展超能力，讓DK直呼：「整段對話都讓我感覺到不可思議。」後續DK在影片中解構帝國組成，指出帝國是由吳宗霖所建立的，自稱會講6個星球的外星語，還以「梅花大師」的名義廣收信徒，底下還有許多分支，類似加盟的概念，其中由林瑄創立的是「曼陀羅有限公司」，DK直言團體根本是大雜燴，從易經、改運、塔羅牌、寵物溝通、外星人等什麼都有，「很難給他們一個明確的定位。」至於團體盈利手法，DK指出這些分支都會到處擺攤，進入了至少25間大學，「以算命的方式或是「鑑定」吸引那些心靈受傷的人參加，例如感情受挫、事業問題，然後詢問你要不要加入會員。」DK更強調，該機構後續會不斷要會員拿錢出來，最終靠「祭改」翻轉命運，也是帝國最後一步斂財的手段，因為「祭改」一次就要動輒數十萬甚至幾百萬，讓DK痛批：「利用人性的脆弱營利、利用宗教信仰自由當擋箭牌，我認為帝國不但沒有對社會帶來幫助，反而造成家庭混亂，亞特蘭提斯帝國就是社會亂源，說你們是邪教完全不過分！」至於近期被爆加入該組織的林瑄，她日前在社群上回應表示：「並非有任何行騙或加入所謂『邪教』。」對此最後DK喊話林瑄，要林瑄趕快收手，指出林瑄具有很大的影響力，趕快清醒，更舉出粉絲私訊他的案例，指出有粉絲家庭因此破碎，「妳相信的東西已經造成人家家庭破碎了。」