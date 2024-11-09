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▲Netflix宣布調漲，平均漲幅7%至18％左右。（圖／記者賴禹妡製作）

▲行銷專家王福闓，特別點出Netflix之所以有底氣喊漲，是因為市占率高，加上具備許多專屬內容，因此會員難以流失。（圖／王福闓 提供）

知名影音串流平台Netflix，過去推出不少戲劇、電影、綜藝節目，每每祭出新片單，總能掀起一波熱潮，不過近日平台卻無預警宣布調漲台灣區訂閱價格，約上漲7％至18％左右，最貴漲價70元，讓部分用戶十分不滿，哀喊要退訂，對此行銷專家也點出漲價原因，是因為營運成本增加導致，更表示不會真的有那麼多會員退訂，而且這波漲價，Netflix平台方還是能賺飽飽。過去Netflix的標準方案每月訂閱費為330元，如今漲到每月380元，多了50元，而基本、高級方案也喊漲，幅度約落在7％至18％不等，因此未來要觀看Netflix，平台這一舉動也引發網友謾罵：「真可怕，一個月要多70，應該會有人退訂」、「我前幾天訂閱的時候還是330，可能這兩天改的」、「漲有夠多，考慮退訂了！」對此，行銷專家王福闓接受《NOWnews今日新聞》記者採訪，指出漲價原因就在於Netflix想推出更新、更有話題性的作品，但需要大量的經費：「就是所謂的整體營運成本增加，大家其實也可以看到，平台其實投入了比較大的資源在新內容的製作，不論是實境秀或是相關的戲劇等等，因此漲價就可以去增加所謂的營運條件。」不只如此，專家更分析，會因這波漲價而選擇退訂的會員，大概只有3%至5%左右，「其他的串流平台價格可能並沒有特別便宜，加上內容沒有吸引力，因此消費者最終還是會因為內容這類的條件，而願意花錢購買。」根據當前影音串流平台的市占表現，確實以Netflix和Disney+最為亮眼，Netflix佔據總訂閱量21％、Disney+也有17％，而其他電信業者的平台，像是愛奇藝則僅有6%。因此位居龍頭的Netflix敢逆勢漲價，專家認為關鍵原因就在Netflix不只市占率高，更具備專屬內容價值，因此平台方還是能賺得盆滿缽滿。